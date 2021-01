Collovati Vs Mila Suarez e Solei Sorge: “Una vergogna”/ “Siete un cattivo esempio!”

Argomento spigoloso quello che viene affrontato a Pomeriggio 5 oggi 27 gennaio 2021. Viaggi all’estero in tempo di pandemia e le ostentazioni di alcuni influencer e volti dello spettacolo è il tema che accende nel salotto di Barbara D’Urso una polemica tra Caterina Collovati e Vladimir Luxuria da una parte e Soleil Sorge e Mila Suarez dall’altra.

Entrambe hanno infatti viaggiato all’estero in un periodo in cui non si può se non per ‘comprovate esigenze lavorative’. In più hanno postato immagini e video tra bellezze, lussi e divertimento sui social. Entrambe, però, parlano di viaggi di lavoro: “Devo dire che solo da queste signorine sento dire che il lavoro è florido, in tanti neppure più ce l’hanno!” ha esordito allora la Collovati, aggiungendo “Io mi rifiuto di credere che in un epoca in cui il lavoro si perde, solamente voi influencer, che poi mi dovete ancora spiegare qual è il lavoro, viaggiate!”

Caterina Collovati contro Mila Suarez e Soleil: “Viaggiate a sfregio di ogni regola!”

Anche Vladimir Luxuria ha appoggiato la Collovati, motivando i suoi dubbi con queste parole: “Pubblicizzare i viaggi in un periodo in cui non si può viaggiare mi sembra un po’ strano.” “Viaggiate a sfregio di ogni regola!” ha ancora tuonato la Collovati che ha poi lanciato sia a Soleil che alla Suarez – la prima volata in Marocco, la seconda a Dubai – una pesante stoccata: “Il loro lavoro è il cattivo esempio a chi vi guarda in quelle brutte foto in cui ostentate”, e ancora “Quello che io non capisco è dove sia finita la vostra sensibilità visto quello che sta accadendo nel nostro paese!”



© RIPRODUZIONE RISERVATA