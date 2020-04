Colombia separa uomini e donne contro Coronavirus/ Usciranno di casa a giorni alterni

Pubblicità

Come combattere il Coronavirus? Se ne sono viste e lette tante in queste settimane – che stanno diventando mesi – di pandemia, ma una notizia particolarmente curiosa (e discutibile) arriva dalla Colombia: il Paese era già finito sotto i riflettori nei racconti dei turisti che, allo scoppio del virus, si sono visti negare l’ingresso in alcuni alberghi (lo aveva raccontato una ragazza spagnola), ora se ne riparla per la decisione di far… circolare uomini e donne a giorni alterni. Lo ha già fatto Panama, lo ripete la Colombia. Il sistema è semplice: nei giorni dispari la popolazione maschile di Bogotà (il provvedimento è arrivo nella capitale) può lasciare casa per recarsi nei supermercati o ad acquistare i beni considerati essenziali, mentre nei giorni pari sono le donne a poter uscire. La notizia è comparsa sul New York Times.

Adriana Pérez, un’infermiera, ha detto che il provvedimento è strano, e che non è certamente usuale vedere una cosa simile; tuttavia, almeno secondo la sua esperienza, l’idea starebbe funzionando. L’idea di separare i generi per altro non sarebbe peregrina, o nata in maniera “casuale” secondo una politica di discriminazione: semplicemente, in alcune città dell’America Latina ci si è resi conto che le restrizioni sanitarie e l’obbligo di rimanere nelle proprie case sono misure che spesso e volentieri non vengono rispettate. Così, si è pensato di istituire una misura di controllo che visivamente e nei fatti è molto più difficile da aggirare: nessuna “giustificazione” possibile, nei giorni riservati alle donne gli uomini non possono uscire e viceversa, senza eccezione alcuna.

Il Coronavirus in America Latina ha avuto una diffusione decisamente più lenta rispetto ad altri Paesi in Europa o nel mondo, ma in questo momento si sta espandendo: l’Ecuador è la nazione nella quale si sono registrati più casi e i decessi sono saliti ad un numero che si conta a centinaia solo nelle ultime settimane. Non solo, in Colombia i casi sono in rapido aumento e si parla già di 60000 persone contagiate dal Covid-19; la situazione insomma sta diventando brutta anche in questa regione del mondo, pertanto il provvedimento, come già detto, potrebbe non essere così insensato soprattutto se dovesse portare risultati concreti.



