Coma_Cose con “L’addio”/ La “storia della loro crisi” convince tutti a Sanremo 2023

I Coma_Cose sono saliti sul palco del Teatro Ariston dopo l’esibizione – fuori gara – di Piero Pelù. Prima dell’esibizione, quando è il momento di salutare conduttore e pubblico, a tremare è la voce di Francesca Mesiano, in arte California, meravigliosa nella sua naturalezza in un abito di paillettes dalle tinte dorate di Vivienne Westwood. Dopo essere scesa mano nella mano dalle scale dell’Ariston con il suo Fausto Lama, in un completo tartan verde bottiglia extralarge molto british, California introduce il tema del pezzo in gara, “L’addio“, ossia una crisi, superata, con il suo compagno di vita e di palcoscenico.

Quando parte l’orchestra, diretta dal maestro Vittorio Cosma, tutta l’emozione sembra sparire. Il fantastico gioco di luci del teatro introduce la voce di California, che attacca con classe e determinazione. L’ingresso sul ritornello di Fausto, invece, non è dei migliori, e il suo incedere sembra un po’ frenare l’energia della partner. La canzone però funziona. È una ballad dalle sfumature moderne, con un testo che parte dal cuore dei due cantanti in grado di far tornare alla mente emozioni che sono appartenute a una grossa fetta di audience. A fine canzone, il pubblico in sala esplode in uno scrosciante e ripetuto applauso. L’intesa tra i due musicisti è semplicemente magica. Forse è per questo che “L’addio” di Coma_Cose si piazza al terzo posto della classifica generale.

California, bellissima nel suo abito Westwood, è una sicurezza. Attacca il pezzo da campionessa, denota sincerità e non nasconde le sue emozioni. Bellissimo il bridge che introduce la seconda parte di canzone, dal sapore vintage e davvero poco sanremese nelle sonorità e nelle intenzioni. È proprio in questo frangente che California dà il meglio della sua interpretazione, sostenuta a meraviglia dall’orchestra guidata dall’indiscutibile gusto di Cosma.

Fausto, invece, appare meno sicuro e un po’ frastornato, se si parla solo dell’esecuzione. Anche lui, come la partner, vive la canzone in maniera emotiva, ma in questo caso la voce non segue gli stati d’animo, o forse addirittura li tradisce. La seconda strofa è affidata a lui. Il ritorno in scena della voce di California è una sorta di liberazione, un suono che mette in pace con se stessi. Ma siamo al festival della canzone, non dell’interpretazione. Anche a Fausto e alla sua delicata e produttiva mente musicale, quindi, va il merito di aver presentato un pezzo che nella sua semplicità e nei suoi temi sa già di tormentone. Una ballad che coccola e che fa pensare, che si mette sulla strada per raggiungere i primi posti di Sanremo e le consolle delle stazioni radio. La reazione del pubblico, soprattutto sui social, oggi termometro determinante per ogni artista, sancirà l’effettivo successo commerciale della canzone. Con i suoi pregi e i suoi difetti, “L’addio” di Coma_Cose è un ascolto piacevole e interessante che ribadisce la qualità artistica del duo milanese.

