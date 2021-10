“Come capire se numero pari o dispari”/ Surreale avviso dell’Università di Cagliari

Un avviso pubblicato dall’Università di Cagliari sul suo sito ufficiale è diventato un caso nazionale. Questo perché è a dir poco surreale. La vicenda è stata segnalata dall’agenzia di stampa Dire: su uno dei portali dell’ateneo sardo è apparsa una minuziosa spiegazione della differenza tra pari e dispari. Un tentativo per far comprendere ai neoiscritti a quale gruppo appartengono. “Dividiamo il numero di matricola 65200 per 2 (due), se dà resto 0 (zero) allora il numero di matricola è pari” – si legge nell’avviso, che poi prosegue – “A numero di matricola pari, corrisponde canale di frequenza (corso) PARI. A numero di matricola dispari, corrisponde canale di frequenza (corso) DISPARI”.

Non poteva non fare scalpore questo avviso, tanto che la segreteria amministrativa ha deciso di rimuoverlo dalla piattaforma digitale. Ma era comunque troppo tardi, perché nel frattempo le polemiche sono montate.

AVVISO SURREALE UNIVERSITÀ CAGLIARI RIMOSSO MA…

Se pensate che sia ovvia la distinzione tra pari e dispari o che debba esserlo almeno per chi ha superato l’esame di maturità e vuole iscriversi all’università, allora non la pensate come quella di Cagliari, secondo cui evidentemente si può superare anche l’ultimo anno di scuola superiore senza sapere quale sia la differenza tra pari e dispari. Sui social, subito dopo la pubblicazione di questo avviso, lo stesso è diventato virale. Ma ha anche diviso. C’era chi se la prendeva con le matricole, evidentemente bisognose di questa precisazione, e chi invece con l’Università, considerata troppo severa, al punto tale da arrivare a pubblicare questa spiegazione.

Tutte queste polemiche hanno convinto l’Università di Cagliari a rimuovere l’avviso, che però è continuato a circolare sulle pagine Facebook degli iscritti in Medicina e Chirurgia grazie agli screenshot. Perché nell’era dei social niente si può davvero cancellare.

