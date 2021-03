Come è morto Nino Manfredi?/ L’ictus e la lunga degenza in ospedale

Il 7 luglio 2003 Nino Manfredi, subito dopo la fine delle riprese del film “La fine di un mistero”, viene colpito da un ictus nella sua casa romana. L’attore viene trasportato d’urgenza all’ospedale Santo Spirito e inizia così un calvario di ricoveri, che durò undici mesi. A settembre un netto miglioramento gli permette di tornare a casa, anche se il danno gli ha provocato una paresi: “Nino era forte. Da giovane aveva combattuto e vinto contro la tisi e anche stavolta non si arrese. A settembre le sue condizioni migliorarono e tornò a casa. Ma poco dopo ebbe un’altra ricaduta”, ha raccontato la moglie Erminia Ferrari a Famiglia Cristiana. A dicembre 2003 Nino Manfredi è colpito da una nuova emorragia cerebrale e viene ricoverato all’ospedale Nuova Regina Margherita, trascorrendo sei mesi tra miglioramenti e peggioramenti. Nino Manfredi muore a 83 anni a Roma, il 4 giugno 2004.

Erminia Ferrari, moglie Nino Manfredi/ Al fianco di Nino Manfredi fino alla fine

Nino Manfredi: la lunga degenza in ospedale

Durante il suo calvario ospedaliero, Nino Manfredi è stato anche tracheostomizzato. La moglie Erminia Ferrari, sempre al suo fianco, è entrata in contatto con la triste realtà dei malati di lunga degenza: “Così ho conosciuto un malato di Sla. Era vicino di letto di Nino, abbandonato a sé stesso”, ha raccontato a Famiglia Cristiana. Il 3 giugno 2004 Erminia denunciò a Report la condizione difficilissima in cui era costretto il marito dalla lunga permanenza in rianimazione. Dopo la morte del marito, la signora Manfredi ha svolto un’incessante attività di sostegno alle associazioni dei malati, come “Risveglio”, che si occupa della condizione post-coma. Da aprile 2006 è presidente onorario della Onlus “Viva la vita”: “Perché la vita è tutto ciò che abbiamo. È un diritto viverla con dignità e intensità sino all’ultimo istante, circondati dall’affetto delle persone che amiamo”.

