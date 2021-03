STORIA VERA NINO MANFREDI/ Dalla malattia alla fuga per non essere arruolato

Nasceva il 22 marzo di 100 anni fa Nino Manfredi, attore e regista originario di Castro dei Volsci (Frosinone) destinato a segnare per sempre la storia del cinema italiano (e non solo). Interprete versatile, in grado di cimentarsi sia in ruoli comici che drammatici, Manfredi è uno degli artisti più apprezzati del Novecento. Oggi, Rai1 lo commemora con la messa in onda di In arte Nino, film diretto dal figlio Luca Manfredi e interpretato da Elio Germano. La pellicola segue pedissequamente le vicende di Nino Manfredi, soffermandosi in particolare sugli anni formativi e quelli degli esordi. Il successo venne con la sua partecipazione a Canzonissima nel 1959, vero e proprio riscatto per Manfredi che fino ad allora aveva dovuto affrontare diverse difficoltà. All’inizio degli anni Quaranta, Nino si ammalò di tubercolosi, e fu costretto a una permanenza abbastanza lunga in sanatorio. Finalmente guarito, durante la Seconda guerra mondiale, si rifugiò sulle montagne di Cassino per sfuggire all’arruolamento, e là rimase fino all’armistizio dell’8 settembre ’43.

FBI 3/ Anticipazioni episodio oggi, 20 marzo: un agente assassinato

La storia vera di Nino Manfredi

Finita la guerra, Nino Manfredi si trasferì a Roma per proseguire gli studi in Giurisprudenza, frequentando in contemporanea l’Accademia d’arte drammatica. Divenuto attore, ebbe successo prima in teatro e poi in tv alla fine degli anni Cinquanta. E agli anni Cinquanta risale anche il suo matrimonio con Erminia Ferrari, dalla quale ebbe tre figli: Luca, regista come lui, Roberta, conduttrice, attrice e produttrice, e Giovanna. A questi si aggiunge Tonina, nata da una relazione extraconiugale con una fan bulgara, Svetlana Bogdanova. L’attore riconobbe la bimba e gli altri tre scoprirono di avere una sorella poco prima della morte dell’attore, avvenuta nel 2004 a seguito delle conseguenze di un’emorragia cerebrale.

LEGGI ANCHE:

Blue Bloods 10/ Anticipazioni episodio oggi, 20 marzo: Frank sotto accusa?Tonina, Giovanna, Roberta, figli Nino Manfredi/ "Papà era severo, ma simpatico"

© RIPRODUZIONE RISERVATA