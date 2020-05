Come fare la spesa, Fase 2: cosa cambia dal 4 maggio/ Regole acquisti in sicurezza

Pubblicità

Da lunedì 4 maggio si entra ufficialmente nella fatidica Fase 2 dell’emergenza Coronavirus. Questo implicherà importanti cambiamenti per gli italiani che negli ultimi due mesi sono stati chiamati a modificare radicalmente le proprie abitudini di vita a partire dal modo in cui fare la spesa. Cosa cambia, invece, con l’avvio della Fase 2? E’ il Ministero della Salute, attraverso il sito ufficiale, che fa chiarezza in merito illustrando nel dettaglio quali sono le regole per clienti al fine di poter completare i propri acquisti in assoluta sicurezza, nel tentativo certamente non semplice ma imprescindibile di contenere al massimo i contagi da Coronavirus. Si tratta di regole molto semplici che vanno a cumularsi all’igiene delle mani e al distanziamento sociale. La spesa a domicilio rappresenta il primo consiglio del Ministero della Salute. Ove possibile, è consigliabile verificare la possibilità di farsi recapitare la spesa a casa tramite ordine via telefono o internet a seconda del negozio di riferimento.

Alcune città hanno messo a disposizione dei propri cittadini specifiche app gratuite che permettono di trovare i negozi nei pressi della propria abitazione con l’indicazione di quelli che effettuano la consegna a domicilio e le eventuali modalità. Questo vale non solo per i supermercati ma anche per negozi che vendono prodotti per la casa e la persona, frutta e verdura ed ancora le farmacie. Il consiglio generale è quello di fare riferimento a piccoli negozi piuttosto che grandi catene al fine di ridurre ulteriormente le file e poter eventualmente chiedere la consegna a domicilio, ove previsto dagli stessi commercianti.

COME FARE LA SPESA, FASE 2: COSA CAMBIA, REGOLE PER I CLIENTI

Tra gli altri consigli su come fare una spesa in sicurezza nel corso della Fase 2, se non è possibile completare la spesa a domicilio, vi è quello di recarsi al supermercato solo una volta a settimana e solo da parte di un membro della famiglia. Questo è chiaramente indicato per iscritto anche all’ingresso dei principali supermercati, al fine di evitare inutili assembramenti. Per evitare di perdere troppo tempo nel supermercato, si consiglia di preparare una lista di ciò che occorre acquistare prima di uscire di casa. Questo permetterà di avere le idee ben chiare su cosa mettere nel carrello e farà risparmiare tempo a se stesso e agli altri, riducendo così i tempi di attesa delle lunghe file. E’ importante indossare la mascherina e i guanti usa e getta prima di entrare nel supermercato. Nella maggior parte dei casi è esplicitamente richiesto all’ingresso ed indicato come regola imprescindibile per poter entrare.

In assenza di guanti usa e getta personali si potrà adoperare quelli messi a disposizione dai vari supermercati e negozi soprattutto in caso di alimenti e bevande. Qui è possibile trovare anche gel igienizzanti: si consiglia quindi sempre di pulire le mani con queste soluzioni a base di alcol prima e dopo l’uso di guanti. Durante i propri acquisti, inoltre, è importantissimo mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro dagli altri clienti ma anche dagli addetti alla vendita ed alla cassa. Distanza che va rispettata anche mentre si è in fila prima di accedere nel negozio.



