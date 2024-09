Anticipazioni su I Fratelli Corsaro ultima puntata 2 ottobre 2024: caso particolare per Fabrizio

Si sta per concludere l’avventura dei fratelli Fabrizio e Roberto Corsaro protagonisti della fiction di Canale5 omonima in onda ogni mercoledì sera a partire dalle 21.35 circa. Le anticipazioni sull’ultima puntata, che andrà in onda il 2 ottobre 2024, svelano come finisce I Fratelli Corsaro, con un clamoroso e inaspettato colpo di scena che coinvolge in prima persona Fabrizio e che rischia di stravolgere completamente non solo i piani ma persino la vita del protagonista.

Nel dettaglio, dalle anticipazioni su I Fratelli Corsaro dell’ultima puntata si scopre che Fabrizio Corsaro (Beppe Fiorello) deciderà di intervistare Onofrio Palillo. La storia di quest’ultimo sarà molto particolare, vittima di un grave errore giudiziario e finito in carcere da innocente soltanto dopo molti anni verrà scagionato completamente per ritornare alla libertà. Tuttavia quando Fabrizio si recherà a casa dell’uomo lo troverà morto. Sin da subito il caso si rivelerà molto particolare e porterà il giornalista nei guai.

Come finisce I Fratelli Corsaro: anticipazioni ultima puntata: Fabrizio accusato di omicidio

Le anticipazioni su I Fratelli Corsaro dell’ultima puntata, del 2 ottobre 2024, svelano che la situazione prenderà una piega inaspettata quando il principale sospettato dell’omicidio di Onofrio Palillo sarà proprio Fabrizio Corsaro. Durante le indagini emergeranno dei movimenti sospetti di quest’ultimo che non riuscirà a spiegare. Alla fine ci sarà il colpo di scena: Fabrizio finirà in prigione con l’accusa di omicidio: è davvero lui l’assassino oppure per una macabra coincidenza si tratterà di un nuovo errore giudiziario?

Come finisce I Fratelli Corsaro? Fabrizio riuscirà a dimostrare la sua innocenza? Spazio avranno all’interno delle trame anche le vite private dei protagonisti. Roberto (Paolo Briguglia) e Monica (Enrica Pintore) continueranno ad essere protagonisti di tensioni e incomprensioni. Riusciranno a superare la crisi? E come si evolverà il rapporto tra Fabrizio e la collega Giulia? Per saperlo non resta che attendere la quarta ed ultima puntata della fiction di Canale5.

I Fratelli Corsaro, dove siamo rimasti: riassunto delle puntate precedenti

In attesa di sapere come finisce I Fratelli Corsaro non resta che riepilogare cos’è successo nelle precedenti puntate. Fabrizio e Roberto sono due fratelli totalmente diversi tra di loro. Il primo è un giornalista di cronaca nera, libertino, impulsivo e donnaiolo, mentre il secondo è un avvocato penalista serio, posato e preciso. I due sono uno l’esatto opposto dell’altro ma li lega un profondo affetto che li aiuta nel risolvere i casi più complicati e difficili. Grande spazio ha anche la loro vita privata, la moglie di Roberto, Monica, è divisa tra lavoro e maternità mentre Antonio (Anita Zagaria) la madre dei due fratelli è il loro punto di riferimento.