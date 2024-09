I Fratelli Corsaro, anticipazioni puntata di oggi 18 settembre 2024: due nuovi casi per Fabrizio e Roberto

È tutto pronto per la seconda puntata della fiction di Canale5 I fratelli Corsaro, chec andrà in onda questa sera e dalle anticipazioni si scopre che i due fratelli protagonisti saranno alle prese con due nuovi casi di omicidi complicati e intricati da risolvere. I due sono uno l’esatto opposto dell’altro, Fabrizio, che ha il volto di Beppe Fiorello, è un giornalista di cronaca nera donnaiolo ed estroverso mentre Roberto, avvocato penalista, è molto più serio e pacato ed è sposato con Monica. Nonostante siano opposti c’è un forte sentimento di affetto e stima tra i due che li porta a collaborare nella risoluzione dei casi.

Anticipazioni Il paradiso delle signore 9, puntate 18-19 settembre 2024/ Salvatore fa una scoperta su Elvira

Per quanto la trama della fiction di Rai1, le anticipazioni de I Fratelli Corsaro svelano che nel primo episodio di puntata Roberto e Fabrizio si troveranno di fronte ad un caso di omicidio. L’anziana vedova Concetta Rizzutto viene trovata morta. I sospetti immediatamente si concentreranno sulla giovane badante polacca, la quale tra l’altro sembra essere scomparsa nel nulla, è scappata dopo il delitto. Non sembrano esserci dubbi sul fatto che sia lei l’assassina ma la verità sarà davvero così scontata o c’è qualcos’altro dietro? Fabrizio e Roberto sono convinti che l’assenza della giovane badante sia solo una coincidenza.

I Leoni di Sicilia, 2a puntata/ Anticipazioni, diretta 17 settembre 2024: Vincenzo chiede la mano a Giulia

Anticipazioni I Fratello Corsaro del 18 settembre 2024: indagine pericolosa per Fabrizio e Roberto

Il secondo caso di puntata, invece, sarà molto più intricato e complesso del precedente. Dalle anticipazioni su I fratelli Corsaro della puntata di oggi si scopre che a sconvolgere Palermo sarà il brutale omicidio di Don Sorgi, il prete della piccola parrocchia. Sin dall’inizio le indagini si riveleranno difficili e più si andrà avanti più verranno a galla verità inquietanti e inaspettate. I due fratelli si ritroveranno invischiati tra sette e riti che a loro volta sembreranno collegate ad altri poteri nascosti. Insomma le indagine sarà particolarmente complicata e Fabrizio e Roberto si ritroveranno in serio pericolo.

BRENNERO FICTION RAI1, 1A PUNTATA 16 SETTEMBRE 2024/ Diretta e anticipazioni: Eva e Paolo sempre più vicini

Altre ai casi da risolvere, infine, le anticipazioni I Fratelli Corsaro svelano che ampio spazio avranno al centro delle trame anche la vita privata e sentimentale dei due fratelli. Mentre Fabrizio continuerà ad essere alla perenne ricerca della donna ideale, Roberto e la moglie Monica (Enrica Pintore) affronteranno un momento difficile. Roberto vorrebbe diventare padre ma il lavoro precario della moglie complica la situazione. Nel cast fa parte anche Anita Zagaria che impersona Antonia, la madre dei due fratelli e punto di riferimento delle loro vite.

I fratelli Corsaro dove vederlo in tv e in diretta streaming

La nuova fiction di Canale5 va in onda ogni mercoledì in prima serata a partire dalle 21.35 circa. È possibile seguire le avventure de I fratelli Corsaro Fabrizio (Beppe Fiorello) e Roberto (Paolo Briguglia) anche in diretta streaming su Mediaset Infinity mentre tutte le puntate saranno poi disponibili nel catalogo. Per quanto riguarda infine gli ascolti la prima puntata è stata seguita da 2.551.000 spettatori e uno share del 16.5% vincendo la serata contro il film di Rai1 Il Colibrì con Pierfrancesco Favino e Kasia Smutniak fermo a 1.686.000 spettatori pari all’11.6% di share.