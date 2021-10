Com’è morta Luana D’Orazio/ Stritolata da orditoio manomesso per aumentare produzione

Luana D’Orazio è morta per la manomissione dell’orditoio, il macchinario tessile dell’azienda di Montemurlo in cui lavorava. Il particolare è emerso dalle indagini che sono state chiuse e che vedono tre persone indagate. La 22enne madre di un bambino è deceduta nello scorso maggio mentre si trovava da sola nei pressi del macchinario, in un punto che era raggiungibile solo con la saracinesca alzata. La ragazza, che sognava di fare l’attrice ma che per mantenere il figlio di 5 anni era andata a lavorare all’Orditura, è rimasta agganciata alla staffa per la manica della tuta da ginnastica. Non c’è stato scampo per lei. L’analisi svolta dal consulente della Procura di Prato ha evidenziato la manomissione dell’orditoio che però era presente da tempo.

Stando a quanto riportato da Repubblica, questa manomissione avrebbe incrementato la produttività del macchinario dell’8 per cento. Non solo: secondo l’ingegner Carlo Gini, l’azienda usava l’orditoio in maniera non conforme rispetto a quanto previsto dal costruttore. Il riferimento è alla presenza di una staffa sporgente, quella su cui sono rimasti incastrati i vestiti della ragazza, poi risucchiata e stritolata dal macchinario.

COM’È MORTA LUANA D’ORAZIO: “NON SAPEVA DEL PERICOLO”

«Questo elemento ha amplificato il rischio derivante dalla manomissione della serranda esponendo Luana D’Orazio a un grave rischio», si legge nel documento. Ma la Procura di Prato ha disposto anche un approfondimento, tramite la Guardia di Finanza, per capire se siano derivati guadagni dalla rimozione delle sicurezze nel macchinario tessile in cui è morta Luana D’Orazio. Ma non sarebbero emersi riscontri tangibili dal punto di vista economico. Lo ha riportato Repubblica, citando fonti inquirenti a Prato e sottolineando che l’ottenimento dell’8% di produzione in più con eventuali modifiche all’orditoio «non avrebbe però generato alcun guadagno per l’azienda».

La quantità di produzione del macchinario da campionatura, infatti, non influisce nel fatturato aziendale, anche per questo non sono state contestate aggravanti sui reati addebitati ai tre indagati. Si tratta di Luana Coppini, titolare dell’azienda, del di lei marito Daniele Faggi, ritenuto dagli inquirenti amministratore di fatto, e del tecnico manutentore Mario Cusimano. Sono accusati di omicidio colposo e rimozione dolosa delle cautele anti-infortunistiche.



