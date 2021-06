Morte Luana D’Orazio, orditoio fermato 4 secondi dopo/ “C’era qualcuno vicino a lei”

Arriva un colpo di scena inaspettato nella morte di Luana D’Orazio, la giovane operaia toscana rimasta uccisa dall’orditoio mentre lavorava lo scorso 3 maggio. Stando a quanto reso noto dal quotidiano Repubblica, sarebbero intercorsi 4 secondi tra il drammatico incidente e l’arresto manuale del macchinario. A spegnerlo sarebbe stato probabilmente qualcuno che si trovava vicino alla giovane madre ma che finora non ha raccontato nulla sulla tragedia. E’ quanto emerso dalla ‘scatola nera’ della macchina i cui codici sono appena giunti sul tavolo della procura di Prato dalla Germania. Sono i codici decifrati dalla Karl Meyer, la casa costruttrice dell’orditoio e relativi alla memoria interna del macchinario, prelevati dai tecnici del dipartimento di prevenzione dell’ Asl durante la perizia disposta dalla procura per fare luce sulla morte di Luana.

Figlia salva madre da violenze del padre/ Torino: "Era sul balcone col martello e..."

Adesso, stando a quanto reso noto dal consulente della famiglia D’Orazio, proprio quei codici aprirebbero un nuovo inquietante scenario: “Il macchinario girava non in funzione manuale ma in automatico in quel momento. E da quanto abbiamo appreso, i codici sugli ultimi movimenti del macchinario raccontano che dal momento in cui si è registrata l’ anomalia, un rallentamento dei giri, quindi l’ incidente di Luana, sono passati 4 secondi prima dell’arresto manuale”.

Verderio, bambino di 10 anni accoltella la mamma/ Forse lite per questione di soldi

MORTE LUANA D’ORAZIO: COLPO DI SCENA

Quanto emerso dai codici del macchinario killer che ha stritolato la giovane Luana D’Orazio avrebbe portato ad una ipotesi choc: “qualcuno era lì vicino”, spiega il consulente della famiglia della vittima. “C’era forse un operaio o un’ operaia e noi vorremmo saperlo. Sono passati quasi tre mesi”, ha proseguito. Per il momento però tale versione non troverebbe alcuna conferma ufficiale tra gli inquirenti e nel consulente della procura che dovrà depositare una consulenza ufficiale entro metà del prossimo mese. I primi riscontri del tecnico incaricato dal pm hanno evidenziato che ci fu una doppia manomissione all’orditoio killer: la realizzazione di un bypass elettrico che permetteva alla macchina di girare ad alta velocità con il cancello di protezione alzato e al pulsante di avvio che permetteva di mettere in moto l’orditoio anche in assenza del dispositivo di sicurezza abbassato. Intanto la madre di Luana, Emma Marrazzo, sempre a Repubblica ha destinato un suo sfogo: “Mi aspetto la verità anche dai suoi colleghi, basta con questa omertà”. Come Luana sia stata risucchiata e straziata resta dunque ancora tutto da chiarire.

LEGGI ANCHE:

MILLION DAY, I NUMERI VINCENTI/ Scopri l'estrazione di oggi 25 giugno 2021 della cinquina

© RIPRODUZIONE RISERVATA