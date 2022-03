Com’è morto Corrado Pani, padre di Massimiliano: causa e malattia/ La Cirrosi epatica: come l’ha contratta?

Corrado Pani è stato un celebre attore e doppiatore scomparso prematuramente a Roma, all’età di 69 anni, nel 2005. Originario della Sardegna, esordì fin da giovanissimo, a soli 13 anni (era il 1949), ai microfoni della Radio Vaticana interpretando il ruolo di Gesù bambino. Due anni dopo vi fu invece l’approdo in Rai nella Compagnia di Prosa di Roma, quindi nel 1953 l’esordio nel mondo del cinema con il film Il viale della speranza. Come ogni divo che si rispetti dell’epoca della Bella Vita, anche Corrado Pani ebbe una vita privata molto chiacchierata e al centro delle cronache rosa di quell’epoca.

Ebbe infatti una relazione ben nota negli anni sessanta con la celebre cantante Mina, e la loro unione provocò un grosso scandalo ai tempi in quanto Corrado Pani era già sposato dal 1959 con la collega Renata Monteduro, con cui poi si lasciò. Da Mina, Corrado Pani ebbe un figlio, Massimiliano detto “Paciughino”, che seguì le orme di papà e mamma divenendo un arrangiatore, un compositore musicale e un presentatore televisivo.

CORRADO PANI: LA MORTE 17 ANNI, SEPOLTO AL CIMITERO DEL VERANO

Dopo aver divorziato dalla Monteduro e dopo essersi lasciato con Mina, Corrado Pani si sposò una seconda volta, nel 1997, con Nadia Srebernik, l’ultima sua compagna prima del decesso avvenuto appunto nel 2005. Corrado Pani morì dopo una lunga malattia, la cirrosi epatica, patologia che lo stesso aveva contratto durante una cattiva trasfusione di sangue.

La scomparsa avvenne il 2 marzo di 17 anni fa, quando l’attore stava recitando in Visiting Mr Green, interpretando un vecchio da un carattere complicato. Lo stesso anno, vista la sua enorme e luminosa carriera, ottenne il prestigioso Premio Gassman, assegnato ovviamente in maniera postumo. E’ sepolto presso il celebre Cimitero del Verano in Roma, dove si trovano fra gli altri anche Ferruccio Amendola, Giulio Andreotti, Lina Wertmuller, Ennio Morricone, Gigi Proietti e tanti altri artisti di fama internazionale.

