Com’è morto Franco Gatti?/ Svelato il “patto” tra i Ricchi e Poveri: “Quando si ritirò ci disse una cosa…”

Franco Gatti, com’è morto? Il ricordo dei Ricchi e Poveri: “Lo portiamo sempre nel nostro cuore”

Franco Gatti dei Ricchi e Poveri è morto ma è come se fosse ancora tra noi: capita spesso, quando una persona è particolarmente voluta bene, che rimanga comunque viva nei ricordi, nei gesti delle persone. Ancora oggi quando si esibiscono i Ricchi e Poveri pare di vedere a fianco di Angela e di Angelo anche lui, Franco Gatti, discreto, con suo sorriso sornione e quella simpatia naturale che sprigionava nelle sue movenze. Colpisce l’amicizia grande, umana prima ancora che artistica tra Franco, la Brambati e Sotgiu, segno di un storia entusiasmante, di un viaggio personale in cui i tre si sono fatti compagnia e hanno condiviso momenti belli, dolori personali e delusioni. Ci siamo capiti, per la Brambati e Sotgiu, infatti, Franco Gatti era come un fratello e quando è morto per complicazioni da coronavirus qualcosa si è spento dentro di loro. Non è stato più come prima: i due, soprattutto Angela, ha provato a mettere la solita energia e allegria, ma guardandoli negli occhi leggi un vuoto incolmabile, una tristezza che riaffiora nell’assenza del loro amico. Prima della sua morte, Franco Gatti aveva ripreso per un breve periodo a collaborare coi Ricchi e Poveri, partecipando ad una reunion, salvo poi allontanarsi dalle scene, fino alla scomparsa del 2022 a causa della malattia che lo aveva colpito.

Però c’è un particolare interessante che magari non tutti conoscono: Angela Brambati e Angelo Sotgiu non vogliono mollare perché hanno fatto un patto con Franco Gatti prima che morisse. “Lui ci disse: ‘Io mi ritiro, però voi portate avanti la musica, perché so che voi l’amate, come la amo io’”, l’ultima richiesta che Gatti avrebbe rivolto ai due amici-colleghi, come a chiedere di non far morire anche quella grande cosa che insieme avevano costruito, il gruppo dei Ricchi e Poveri, e di farlo rinascere ogni con loro sul palco. Questo desiderio ultimo di Franco Gatti è stato rivelato dai Ricchi e Poveri alla viglia di Sanremo 2024 prima della loro fortuna esibizione: “Lui avrebbe voluto questo, lo portiamo sempre nel cuore”, dissero Angela Brambati e Angelo Sotgiu. “Ha vinto anche lui, perché per noi Sanremo quest’anno è stato comunque una vincita. Abbiamo ricevuto tanto amore da tutti, dai giovani, dai meno giovani, per noi è stata una grande vittoria, il merito è anche suo”.











