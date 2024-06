Ricchi e Poveri: età e quando si sono sciolti/ Tutta la storia del gruppo tra addii e reunion

Ricchi e Poveri: tutta la storia del gruppo

I Ricchi e Poveri sono tra gli ospiti del concerto di beneficienza “Con il cuore, nel Nome di Francesco”, in onda questa sera su Raiuno e, con la loro musica, sono pronti a regalare momenti unici esattamente come fanno dall’inizio della loro lunghissima e straordinaria carriera ricca di successi. I Ricchi e Poveri, infatti, sono una delle più belle realtà della musica italiana essendo nati nel 1967 a Genova come quartetto formato all’epoca da Franco Gatti (Genova, 4 ottobre 1942 ); Angela Brambati (Genova, 20 ottobre 1947); Marina Occhiena (Genova, 19 marzo 1950) e Angelo Sotgiu (Trinità d’Agultu, 22 febbraio 1946), nato in provincia di Sassari e ma cresciuto a Genova dove la famiglia si era trasferita quando aveva solo sedici mesi.

Giovanissimi e molto talentuosi cominciano la loro carriera ma nel 1981, i Ricchi e Poveri diventano un trio quando Marina Occhiena lascia il gruppo per dedicarsi alla carriera da solista mentre Franco Gatti lascia il gruppo nel 2016 per dedicarsi alla famiglia. Nel febbraio 2020, però, arriva la famosa reunion quando Amadeus li invita come ospiti al Festival di Sanremo.

La morte di Franco Gatti e i Ricchi e Poveri oggi

Due anni dopo la reunion sul palco del Festival di Sanremo, il 18 ottobre 2022 muore Franco Gatti che lascia un vuoto profondo nel cuore dei suoi amici con cui aveva condiviso anni di vita e carriera. “Con Franco va via un pezzo della nostra vita”, è il commento dei Ricchi e Poveri alla scomparsa di Franco che, oggi, viene costantemente ricordato nelle varie interviste che Angelo e Angela rilasciano.

Dopo la morte di Franco Gatti, oggi, i Ricchi e Poveri sono formati da Angela Brambati e Angelo Sotgiu che hanno deciso di rimettersi totalmente in gioco partecipando al Festival di Sanremo 2024 dove, con il brano “Ma non tutta la vita” ottengono uno straordinario successo che li porta ad esibirsi in tantissime città riscoprendo la voglia di esibirsi dal vivo per avere un contatto diretto con il proprio pubblico, sia quello che li segue da anni che quello che si è avvicinato recentemente alla loro musica.

