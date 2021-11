Com’è morto Giampiero Galeazzi: causa e malattia/ Aveva il diabete

Giampiero Galeazzi, com’è morto? Causa ancora non ufficiale

Giampiero Galeazzi è morto all’età 75 anni: il giornalista romano aveva il diabete. Una brutta forma contro cui lottava da tempo, ma che non lo aveva mai abbattuto. A rivelarlo era stato proprio l’ex campione di canottaggio a seguito di un’intervista rilasciata a gennaio 2019 a Domenica In, che rappresenta anche la sua ultima apparizione televisiva. In molti, infatti, iniziarono a vociferare di una possibile malattia poiché si era presentato in sedia rotelle e gli tremavano le mani.

“Non ho il Parkinson, ho problemi di diabete. La salute va su e giù, come sulle montagne russe. Ho sbalzi di pressione, gonfiore alle gambe. Quando mi emozioni mi tremano le mani, ma non sono messo così male. A 72 anni ho anche perso un po’ di chili”. Così ai microfoni di Fuorigioco Giampiero Galeazzi aveva messo un punto ai rumors sul suo stato. In merito alla seda rotelle, invece, aveva spiegato di essersi da poco sottoposto ad un intervento al ginocchio. Le cause della sua morte non sono state ancora ufficialmente rivelate, ma è plausibile che il diabete abbia influito. Esso, infatti, è una delle cause di decesso più diffuse al mondo.

Malattia di Giampiero Galeazzi: aveva il diabete. Cos’è?

Il diabete, di cui soffriva Giampiero Galeazzi, morto venerdì 12 novembre all’età di 75 anni, è una malattia caratterizzata dall’aumento del glucosio nel sangue, legata in genere a una deficiente produzione di insulina da parte del pancreas. Essa, se non curata, può dare luogo a gravi complicazioni a carico dell’organismo.

Secondo un rapporto Istat risalente al 2009, oltre 20 mila decessi in Italia sono stati causati principalmente dal diabete, mentre in altri 71 mila casi esso è segnalato come causa multipla di morte. I soggetti che ne soffrono infatti sono maggiormente propensi a sviluppare malattie cardiache, cerebro-vascolari e tumori al pancreas. I decessi attribuiti a tale malattia, inoltre, crescono di anno in anno, tanto che le stime rivelano che nel 2030 essa sarà la settima causa di morte planetaria.

