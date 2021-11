Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Pil italiano vola oltre le previsioni: +6.2%

Arriva la stretta del Viminale nei confronti delle manifestazioni No Pass e No Vax, che ormai da mesi stanno invadendo le piazze di tutta Italia, da nord a sud del Paese. Nella giornata di ieri la ministra dell’interno, Luciana Lamorgese, ha diramato le nuove direttive ai prefetti, che dovranno individuare “specifiche aree urbane sensibili, di particolare interesse per l’ordinato svolgimento della vita della comunità, che potranno essere oggetto di temporanea interdizione allo svolgimento di manifestazioni pubbliche per la durata dello stato di emergenza, in ragione dell’attuale situazione pandemica”. Non si tratta di quella vera e propria stretta che molti da più parti avevano invocato alla luce dei contagi in aumento e dei danni al commercio, ma in ogni caso le manifestazioni del weekend dovranno sottostare a delle regole senza dubbio più rigide rispetto a quanto accaduto fino allo scorso sabato.

E’ stato emesso un mandato di cattura internazionale nei confronti del nonno di Eitan Biran, leggasi Shmuel Peleg. Assieme a lui anche Gabriel Abutubul Alon, l’uomo che avrebbe aiutato il parente del piccolo a portarlo via dall’Italia, per trasferirlo in Israele. Come riferito dal quotidiano Il Giornale, dall’Agi e dal programma Storie Italiane, il gip di Pavia, Pasquale Villani, accusa Shmuel Peleg di “mancanza di discernimento e di pietà verso il nipotino, trattato come un oggetto da trasbordare”. Eitan era invece “una persona in condizioni di indicibile fragilità. Il contegno di Shmuel Peleg così furentemente ostile verso la zia paterna fa temere iniziative di attentato alla stessa incolumità personale della tutrice. C’è la probabilità che possa ricorrere a ogni sorta di illecito anche di natura penale pur di perseguire le mire apertamente dichiarate”. Una vicenda intricata che sembra non trovare la parola fine. Ricordiamo che il piccolo Eitan ha subito il trauma di aver perso i genitori e di aver vissuto attimi di terrore sulla funivia del Mortarone poi crollata per un problema ai freni.

Ultime notizie, Pil italiano vola: +6.2%

Continua il rialzo del Pil italiano dopo la pandemia di covid. Come riferito ieri dalla Commissione dell’Unione Europea, il prodotto interno lordo è dato ad un +6.2%, per poi crescere a +4.3% nel 2022, con l’andamento dell’economia che dovrebbe tornare ai livelli pre-crisi entro la metà del prossimo anno. “Dopo il rimbalzo nella prima metà del 2021 – fanno sapere da Bruxelles, come si legge sull’agenzia Ansa – il Pil italiano è destinato a continuare ad espandersi, pur incontrando alcuni venti contrari nel breve termine”. La scorsa estate la stessa Commissione aveva previsto per l’Italia un aumento del Pil del 5 per cento, di conseguenza si è andati oltre le più rosee previsioni. Paolo Gentiloni, commissario europeo all’economia, ha aggiunto: “I mercati del lavoro sono destinati a riprendersi e ad espandersi. Con l’attività economica che dovrebbe continuare a crescere, l’occupazione dovrebbe aumentare al di sopra dei livelli pre-pandemia e il tasso di disoccupazione dovrebbe scendere al 6,5% nel 2023”.

Ultime notizie, morto De Klerk, ultimo presidente bianco del Sudafrica

E’ morto nella giornata di ieri Frederik De Klerk, quello che è stato l’ultimo presidente bianco della nazione del Sudafrica. Fu lui a scarcerare l’attivista e anch’egli presidente sudafricano Nelson Mandela e proprio con lui condivise il premio Nobel per la pace targato 1993. Frederik De Klerk, presidente sudafricano dal 1989 al 1994 poi vicepresidente fino al 1996, aveva 85 anni e l’annuncio della sua morte è stato dato dalla sua fondazione: “È con la più grande tristezza – si legge – che la Fondazione FW de Klerk annuncia la morte pacifica dell’ex presidente FW de Klerk nella sua casa di Fresnaye questa mattina dopo aver combattuto contro il cancro”.



