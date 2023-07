Com’è morto Tony Bennett?/ La malattia, la moglie Susan Crow e i successi del crooner americano

Tony Bennett è morto: il celebre cantante soffriva del morbo di Alzheimer

All’età di 96 anni si è spento Tony Bennett, l’ultimo crooner americano. Tanti i premi vinti nella sua lunga carriera come 20 Grammy Awards realizzando inoltre 100 album. Il decesso dell’artista, secondo i media americani, è stato annunciato dalla portavoce Sylvia Weiner. Bennett, dal 2016, soffriva del morbo di Alzheimer come annunciato esattamente nel 2021 dalla moglie Susan. Nonostante la malattia ha continuato ad esibirsi e registrare musica. All’agosto del 2021 risale la sua ultima esibizione in pubblico precisamente nello spettacolo One Last Time con Lady Gaga al Radio City Music Hall.

Tony Bennett era nato il 3 agosto 1926 a New York in una famiglia di origini italiane. Il vero nome è Anthony Benedetto ed era uno dei tre figli di John Benedetto, quest’ultimo emigrato nel 1906 negli Stati Uniti da un paesino vicino a Reggio Calabria. La madre era la sarta Anna Suraci.

Tony Bennett, vita privata: chi è la seconda moglie Susan Crow

Tony Bennett ha avuto una vita sentimentale molto movimentata visto che è stato sposato per tre volte. Il 12 Febbraio 1952 ha sposato Patricia Beech, ex studentessa dell’Ohio conosciuta in un nightclub nel corso di una esibizione. La storia finì a causa della continua assenza del marito per lavoro, il divorzio divenne ufficiale nel 1971. Con Sandra Grant si sposò nel 1971 con la storia che si chiuse nel 1983. L’ultima moglie di Tony Bennett è Susan Crow, insegnante di New York che ha 40 anni in meno al cantante. Il matrimonio, con rito civile, è stato celebrato il 21 giugno 2007.

