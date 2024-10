COME SI VOTA ALLE ELEZIONI REGIONALI LIGURIA 2024

Alla vigilia delle Elezioni Regionali Liguria 2024 in programma domani e lunedì, conoscere come si vota è fondamentale per i quasi 1,4 milioni di cittadini che sono chiamati alle urne per disegnare la nuova giunta regionale. In totale, sono 31 i seggi del Consiglio regionale in ballo, di cui 24 ripartiti in base al numero di abitanti per le circoscrizioni. Ad esempio, Genova ne elegge 13, Savona e La Spezia 4 a testa, invece 3 a Imperia; tutti gli altri sono legati ai risultati delle elezioni, per cui la coalizione vincente avrà ulteriori eletti.

Partiamo dall’orario delle operazioni elettorali: le urne saranno aperte dalle ore 7 alle 23 domani, domenica 27 ottobre 2024, ma è possibile recarvisi anche lunedì 28 ottobre 2024 dalle 7 alle 15. Non bisogna dimenticare di portare con sé un documento di identità e la propria tessera elettorale, che va richiesta all’ufficio anagrafe del proprio Comune se non la si possiede più.

Per esprimere il proprio diritto di voto bisogna segnare con una “x” sulla scheda elettorale (che si può visualizzare cliccando qui) il simbolo del partito prescelto: così si conferisce il voto anche al candidato presidente appoggiato da tale lista. Invece, segnando con una “x” il nome del candidato prescelto, non si darà il voto alla lista, ma solo appunto a colui che si sostiene nella corsa alle Elezioni Regionali Liguria 2024. In alternativa, si possono indicare due candidati consiglieri, scrivendone i nomi, a patto però che facciano parte dello stesso partito e abbiano genere diverso, in quanto non si possono indicare due uomini o due donne.

COME FUNZIONA IL VOTO DISGIUNTO

Un capitolo a parte sul come si vota alle Elezioni Regionali 2024 lo merita il voto disgiunto, che suscita spesso dubbi e domande tra gli elettori alla luce delle diverse modalità previste in base alle varie tornate elettorali. Nel caso specifico, precisiamo che è prevista la possibilità di esercitare il cosiddetto voto disgiunto, mentre il voto non è consentito a chi vive fuori regione e all’estero. Per quanto riguarda questa modalità di voto specifica, basta segnare con una “x” il nome del candidato presidente che si vuole sostenere e con un altro segno il partito che ne appoggia un altro.

Sempre in tema di precisazioni, il voto disgiunto non ha nulla a che fare con le preferenze, di conseguenza non si possono indicare nomi di candidati che appartengono a liste diverse da quelle segnate. A proposito di un’altra “regola”, non si possono votare due partiti diversi, anche se sostengono lo stesso candidato alla presidenza della Regione Liguria né, chiaramente, due candidati alla presidenza differenti.

DAL VOTO A DOMICILIO A QUELLO ASSISTITO E IN OSPEDALE

Le informazioni sul come si vota alle Elezioni Regionali 2024 non riguardano solo il voto in sé, perché con modalità si intendono anche le forme di espressione di tale diritto. Basti pensare al caso degli elettori che soffrono di gravi infermità e non possono lasciare casa: a loro è garantito il voto a domicilio, per il quale bisognava fare richiesta entro il 7 ottobre di quest’anno al sindaco del comune ove si risiede allegando un certificato medico dell’Asl e la copia della tessera elettorale.

A disposizione anche il voto assistito, che è garantito a non vedenti, elettori con paralisi o con altri impedimenti gravi, come l’amputazione delle mani. Nel loro caso, è possibile usufruire di un accompagnatore per votare. Hanno diritto di voto anche coloro che si trovano in ospedale o sono ricoverati in case di cura, ma anche in questo caso bisogna depositare un’apposita richiesta entro il terzo giorno prima della votazione.

ELEZIONI REGIONALI LIGURIA 2024, VIDEO COME SI VOTA