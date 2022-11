Come si vota Elezioni Midterm Usa 2022/ Quali seggi Congresso al voto: i numeri

COME SI VOTA ALLE ELEZIONI MIDTERM USA 2022: DATA E INFO VOTO

Tutto pronto ormai per le Elezioni Midterm Usa 2022, la prova del “nove” per la Presidenza Biden nella consueta tornata elettorale di metà mandato: capire come si vota alle Elezioni di Midterm non è questione sempre semplicissima, specie per il complicato meccanismo che differisce da praticamente tutti gli altri sistemi elettorali occidentali. Le Elezioni di “metà mandato” – per l’appunto “Midterm” – si svolgono nella metà esatta dei 4 anni di Presidenza e, oltre a rappresentare un rinnovamento di parte del Congresso americano, fungono da “traccia” per comprendere lo “stato di salute” di Democratici e Repubblicani verso le prossime Elezioni Presidenziali 2024.

Va prima di tutto ricordato che il Congresso degli Stati Uniti è composto da due camere, una “bassa” e una “alta”: la prima è denominata Camera dei Rappresentanti, mentre la seconda è il Senato. Si vota per tutti seggi alla Camera e per un terzo di quelli al Senato, mentre sempre contemporaneamente alle Elezioni Midterm del 8 novembre 2022 vanno in scena pure 39 sfide in altrettanti Stati per rinnovare Governatore e maggioranza federale. I risultati delle Elezioni Midterm non cambiano affatto la guida degli Usa ma rappresentano comunque una sorta di “referendum” di gradimento sul Presidente in carica, in questo caso il democratico Joe Biden. Mentre i sondaggi danno molto probabile il “sorpasso” dei Repubblicani contro i Dem alla Camera, la vera partita si gioca sul Senato dove il risultato resta molto conteso secondo le analisi della vigilia.

SEGGI IN PALIO ALLE ELEZIONI MIDTERM USA: COME SI VOTA

Come si vota – o in alcuni casi, come si è già votato visto i 20 milioni di voti anticipati giunti via posta – alle Elezioni Midterm Usa 2022 per Camera e Senato? Ecco di seguito la rapida guida per orientarsi nelle prossime ore di dibattiti e analisi sulle votazioni di medio termine della politica americana. Seggi aperti con orari differenti a seconda degli Stati federali, va innanzitutto capito quali saranno i veri seggi che verranno rinnovati con queste Elezioni di medio termine. Con le Midterm si vota per legge l’intera Camera dei Rappresentanti – ovvero 435 deputati – mentre al Senato viene eletto solo un terzo dei 100 seggi totali, nello specifico in queste Elezioni 2022 saranno 35 i “nuovi” senatori pronti ad essere eletti. Alla Camera si elegge un numero di deputati proporzionale alla popolazione del singolo Stato Usa; al Senato si vota invece su base federale, con 2 senatori per ogni Stato.

La situazione del Congresso alla vigilia delle Elezioni Midterm era la seguente: parità totale al Senato con 50 membri repubblicani e 50 democratici, con il voto della vicepresidente Kamala Harris che rende la maggioranza per il Governo Biden; alla Camera invece la situazione era di lieve vantaggio per i Democratici con 222 seggi contro i 212 del GOP. Le Elezioni Midterm negli Usa non si esauriscono nella sola giornata di martedì 8 novembre: tra potenziali ballottaggi in alcuni Stati chiave dove un candidato non dovesse prendere più del 50% al primo turno, e “attese” per lo scrutinio misto tra voti per posta e voto elettronico, consentirà di avere i risultati definitivi con ogni probabilità solo nella prossima settimana.











