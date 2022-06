Come sono i rapporti tra Sonia Bruganelli e Laura Freddi/ “Nessuna rivalità, ci siamo conosciute e…”

Sonia Bruganelli e l’amicizia con Laura Freddi

Nessuna rivalità tra Laura Freddi e Sonia Bruganelli che oggi, mercoledì 1 giugno, è tra gli ospiti della nuova puntata di Oggi è un altro giorno. Stima e rispetto sono i valori sui quali la Freddi e la Bruganelli basano il loro rapporto nato casualmente. Le due donne con una carriera che hanno costruito con tanto lavoro hanno in comune Paolo Bonolis. La Freddi è stata fidanzata con il famoso conduttore anni fa, prima che nella vita di Bonolis entrasse la Bruganelli con cui, poi, Bonolis è convolato a nozze formando una famiglia con la nascita di tre figli.

A raccontare i dettagli del rapporto con la Bruganelli è stata la stessa Laura Freddi in un’intervista rilasciata ai microfoni di Verissimo. Laura ha raccontato di aver conosciuto Sonia quando quest’ultima era incinta del terzo figlio. Le due, poi, si sono incontrate per lavoro nello studio di Sonia che l’ha anche intervistata. Da lì l’inizio di un rapporto cordiale che dura ancora oggi.

Laura Freddi e le parole per Sonia Bruganelli

La stima tra Sonia Bruganelli e Laura Freddi è venuta fuori anche durante il Grande Fratello Vip 6. Durante le puntate in cui Sonia non ha potuto ricoprire il ruolo da opinionista è stata sostituita proprio dalla Freddi che ha svelato di aver ricevuto dalla Bruganelli un messaggio “meraviglioso, nel quale Sonia si diceva di essere molto contenta del fatto che la scelta degli autori fosse ricaduta su di me e di sentirsi sicura di lasciare il suo posto in buone mani”.

Sempre a Verissimo, inoltre, la Freddi ha definito Sonia “una persona molto in gamba, intelligente, determinata, con un carattere forte. Non c’è nessuna rivalità fra di noi e credo che questo sia solo l’inizio della nostra nuova amicizia”.

