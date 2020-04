Come un Delfino/ Anticipazioni 3 aprile: una morte sconvolgente (repliche)

COME UN DELFINO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 3 APRILE

Come un Delfino torna anche oggi pomeriggio per chiudere, almeno simbolicamente, una settimana intensa con Raoul Bova. L’attore è tornato, almeno in replica, a vestire i panni del protagonista della fiction che è già andata in onda con le prime due puntate e che adesso ci terrà compagnia con gli episodi della seconda stagione tra morti eccellenti, nuovi problemi ma anche tanta voglia di farcela e di riscattarsi. Nella puntata di oggi ritroveremo il gruppo in preda allo sconforto dopo la morte di Don Luca in seguito ad un attentato. L’unico testimone rimasto in vita e l’unico in grado di far condannare Ciro Scalese è Nico ma ci vogliono anche delle prove che possano mettere in ginocchio la famiglia per l’attentato a Don Luca, e non solo.

ALESSANDRO IN CARCERE E DON LUCA MORTO, E ADESSO?

La vendetta dei mafiosi non si ferma qui e dopo la morte del parroco, anche Alessandro viene preso di mira. Questa volta è lui a finire in manette con l’accusa di detenzione di sostanze illecite e l’uomo capisce con certezza che stanno cercando in tutti i modi di incastrarlo per toglierlo di mezzo definitivamente. Con i due fuori gioco i ragazzi si sentono di nuovo soli e indifesi e se alcuni di loro si metteranno in gioco per riportare a casa Alessandro, altri sembrano propensi a farsi attrarre dal male. Come finirà per loro? Come un Delfino tornerà in onda anche domani intorno alle 14.10 subito dopo Beautiful e prima de Il Segreto prendendo il posto solitamente impegnato da Una Vita, sarà allora che per Alessandro arriverà il momento di lasciare il carcere ma quale sarà il suo primo pensiero?



© RIPRODUZIONE RISERVATA