Come un Delfino/ Anticipazioni 4 aprile: oggi il finale ma… (Repliche)

COME UN DELFINO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 4 APRILE

La programmazione di Canale5 continua a stupire perché mai come in questo periodo è stata altalenante e complicata. Anche per Come un Delfino le cose non cambieranno perché quello che andrà in onda oggi sarà una sorta di finale, almeno per ora. Secondo quanto riporta il palinsesto della rete ammiraglia Mediaset, Raoul Bova tornerà a vestire i panni di Alessandro ma non lunedì pomeriggio, come sarebbe comprensibile, bensì sabato 11 aprile. Sarà allora che scopriremo che il giovane non solo è stato condannato a tre anni di reclusione ma è stato anche allontanato dal nuoto, almeno per cinque anni, e questo metterà in crisi il suo progetto e i suoi ragazzi, ma davvero non ci può essere una soluzione alternativa per lui e il suo gruppo?

ALESSANDRO ESCE DI PRIGIONE MA…

In attesa di capire cosa succederà quando Come un Delfino tornerà con gli episodi della serie, l’appuntamento è fissato per oggi con quello che possiamo definire il finale, almeno per adesso. L’appuntamento è fissato per oggi, primo pomeriggio, sempre su Canale5 con quella che, per adesso, è l’ultima puntata in cui Alessandro esce di prigione e si reca da Ugo dicendogli che qualcuno all’interno del gruppo sta cercando di screditarlo e che non si fiderà più di lui. L’ematoma nel cervello di Rocco sembra riassorbito, ma il ragazzo non si è ancora risvegliato dal coma e i medici non sanno dare una risposta certa sul suo futuro. Intanto e’ arrivato il giorno della deposizione di Nico al processo contro Ciro Scalese.



