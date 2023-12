Comune di Boston, festa per soli “eletti di colore”/ Caos nel Consiglio comunale dopo la mail incriminata

Martedì un funzionario dell’amministrazione Wu, per conto del sindaco di Boston, ha inviato un’e-mail a tutti i consiglieri comunali invitandoli a una festa riservata esclusivamente agli “eletti di colore”, suscitando reazioni contrastanti. Denise DosSantos, direttrice delle relazioni del sindaco con il Consiglio comunale, ha scritto agli “onorevoli membri” dell’ente che “a nome del sindaco Michelle Wu”, avrebbe invitato cordialmente ciascuno di loro “e un ospite alla festa degli Eletti di colore mercoledì, 13 dicembre alle 17:30 alla Parkman House, 33 Beacon St”. Circa 15 minuti dopo ha inviato una seconda e-mail ai consiglieri comunali, scusandosi per l’e-mail precedente, che apparentemente era destinata solo a coloro che erano stati invitati.

L’organismo amministrativo comprende sette consiglieri bianchi e sei di colore, spiega il Boston Herald. “Volevo scusarmi per la mia precedente email riguardante una festa per domani”, ha scritto DosSantos, originaria di Capoverde. “L’ho inviato a tutti per sbaglio e mi scuso se la mia email potrebbe aver offeso o dato l’impressione di tale. Ci scusiamo per l’eventuale confusione che ciò potrebbe aver causato”. Molti dei consiglieri esclusi hanno scelto di non rispondere alla richiesta di commento dell’Herald.

Comune di Boston organizza una festa per i soli eletti di colore: il motivo

Il consigliere comunale uscente Frank Baker, un uomo bianco, ha descritto la decisione del sindaco di escludere alcuni membri come “sfortunata e controversa”. La mail, però, non lo ha offeso personalmente. “Non mi offendo troppo facilmente”, ha spiegato Baker all’Herald. “Per offendermi, dovrebbero fare molto di più che non invitarmi a una festa”. Baker ha detto di non essere sicuro di quale fosse il ragionamento dietro ma si è detto convinto del fatto che non fosse una “buona mossa”, date le recenti tensioni in Consiglio comunale. Il consigliere Brian Worrell, che è nero ed era in lizza per la presidenza del Consiglio prima di accettare provvisoriamente di diventare vicepresidente dell’organismo nel prossimo mandato, ha difeso l’invito. “Creiamo spazio e spazi per tutti i tipi di gruppi specifici nella città e nel governo cittadino”, ha affermato Worrell in una nota. “Questo non è diverso, e i funzionari eletti di colore esistono da più di un decennio”.

Di Denise DosSantos, che ha inviato l’email, Worrell ha detto: “Denise ha un forte rapporto di lavoro con il Comune e il nostro ufficio. Come ha detto nella sua e-mail di follow-up, non aveva cattive intenzioni”. In una e-mail a DosSantos e ai suoi colleghi, la consigliera Tania Fernandes Anderson, che si descrive come un’immigrata africana e una donna musulmana-americana, è stata più schietta, affermando che “non c’è affatto bisogno di scuse”. “La tua email non dovrebbe offendere nessuno e non c’è assolutamente alcuna confusione”, ha scritto Fernandes Anderson. “Proprio come ci sono gruppi che si incontrano sulla base di interessi condivisi o background culturali, è del tutto naturale che i funzionari eletti di colore si riuniscano per una celebrazione festiva”.











