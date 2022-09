Comunicare la Pec all’INPS/ Una modalità che semplifica il dialogo con gli Enti

Oggi l’utilizzo delle procedure informatiche è servito ad implementare le procedure di trasparenza ed infatti la comunicazione tramite Pec serve ad accorciare la comunicazione tra gli enti, come l’INPS, ed il contribuente. Ma come è possibile sfruttare al meglio questa opportunità ed implementare questa funzione?

Comunicare la Pec all’INPS: perché è importante

L’utilizzo della PEC consente di ricevere notifiche con un valore legale anche con gli enti istituzionali. Per poterlo fare è necessario però comunicare all’Ente, in questo caso l’INPS, di ricevere la posta al proprio indirizzo certificato. Basta accedere mediante Spid, Cie o CNS alla propria pagina MyINPS, e poi cliccare su “Gestione consensi” direttamente dall’area riservata. È importante inserire il proprio indirizzo corretto in quanto, dopo tre tentativi non andati a buon fine, l’Ente sceglierà in automatico il sistema tradizionale di raccomandata A/R.

Tuttavia la comunicazione tradizionale, nel tempo, ha mostrato molte problematiche, ad esempio nel caso di cambio residenza, non tutti gli enti istituzionali aggiornano le proprie anagrafiche ed è possibile che vengano perse comunicazioni inviate erroneamente ad un vecchio indirizzo.

Comunicare la Pec all’INPS: tutti i vantaggi

E’ quindi necessario controllare il proprio indirizzo e verificare anche che questo sia ancora attivo dal gestore.

Dalla Gestione consensi della sezione MyINPS, è anche possibile fornire l’indirizzo per la ricezione via email della Certificazione Unica INPS oppure del cedolino pensione. In questo caso, basta un indirizzo email ordinaria.

Questa procedura consentirà:

di ridurre i tempi nella comunicazione,

di ottenere tempi ridotti di lavorazione delle pratiche,

eliminazione degli errori di invio delle comunicazioni.

Da quel momento in poi sarà però necessario attivare anche il servizio pec sullo smartphone, così da poter leggere in tempo le comunicazioni inviate dagli enti istituzionali, ad esempio per la vincita di un concorso, le comunicazioni relative alle graduatorie e le procedure da adottare in caso di rettifica oltre che comunicazioni di servizio.











