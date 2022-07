Concerto Alessandra Amoroso a San Siro a Milano/ Scaletta: da Immobile a Tutto accade

Alessandra Amoroso per la prima volta a San Siro

Questa sera, mercoledì 13 luglio, Alessandra Amoroso si esibisce per la prima volta nella prestigiosa cornice dello stadio di San Siro a Milano. “Di nuovo insieme e questa volta, per la prima volta, allo stadio. Per assaporare questa maledetta felicità!”, ha scritto la cantante salentina sulla sua pagina Facebook poche. Il concerto “Tutto accade a San Siro” segna segna un importante traguardo nella carriera di Alessandra Amoroso: è la seconda donna italiana a conquistare uno dei palchi più ambiti della musica italiana e internazionale, la prima è stata Laura Pausini nel 2007. Il tour prende il nome da “Tutto accade”, l’album pubblicato il 22 ottobre 2021: “Qui ci sono i racconti di un’Alessandra 2.0. La cosa meravigliosa di “Tutto accade” è che tante canzoni sono arrivate prima di molti fatti poi realmente accaduti nella mia vita, quindi c’è stata una magia totale tra me e la musica”, ha detto al Corriere della Sera.

Scaletta del “Tutto accade a San Siro” di Alessandra Amoroso

Era il 2009 quando Alessandra Amoroso ha vinto l’ottava edizione di Amici di Maria De Filippi. Dopo tredici anni, 199 concerti e 2 milioni 730 mila copie certificate dalla Fimi, la cantante approda a San Siro con un concerto che celebra la sua carriera. Lo show in due ore dal vivo propone dal vivo i brani del suo ultimo disco “Tutto accade”, partendo dalla titletrack, passando per le hit “Piuma”, “Sorriso grande” e “Tutte le volte”. Non mancheranno “Immobile”, “Estranei a partire da ieri”, “Sul ciglio senza far rumore” e “Comunque andare”, scritta per lei da Elisa. Il concerto inizierà alle 2100 mentre l’apertura dei cancelli per tutti i settori è alle ore 17,30, con ingressi differenziati a seconda del biglietto. Fino a giovedì 14 luglio alla Fondazione Catella di via de Castillia è stato allestito il “Tutto Accade pop-up store”, dove sarà anche possibile ritirare i capi realizzati in collaborazione con Georgette Polizzi.

