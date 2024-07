L’amore secondo Alessandra Amoroso: “Certe storie non si possono aggiustare”

C’è anche Alessandra Amoroso tra le protagoniste di Battiti Live 2024, in onda questa sera, lunedì 22 luglio, su Italia 1, con il successo di “Mezzo Rotto” realizzato in collaborazione con Big Mama. È un pezzo dal significato profondo, che parla di amori che non decollano, proprio nel momento in cui la cantante salentina sembra aver trovato il giusto equilibrio sentimentale al fianco del fidanzato Valerio. In un’intervista rilasciata a Radio Italia, parlando del brano che sta spopolando in radio e sulle piattaforme digitali, la cantante spiega: “Gli amori mezzi rotti? Non vale la pena aggiustarli, significa che doveva andare così”.

Tra i tanti brani sfornati dall’Amoroso, ce n’è uno in particolare a cui è legata, forse perché le ha dato uno slancio straordinario e inaspettato in termini di carriera. “Immobile è la canzone della mia vita e di quella di tante altre persone e Stupendo Fino A Qui che ha i suoi anni ma che adesso ha preso anche una generazione diversa”, ha dichiarato la cantante.

Alessandra Amoroso, l’accoppiata con Big Mama piace al pubblico e la nuova canzone spopola

Con Big Mama, Alessandra Amoroso ha dato vita ad una bella accoppiata, molto apprezzata dai rispettivi fan. “Mezzo Rotto” è piaciuto molto per l’interpretazione delle due artiste, che avevano già legato a Sanremo 2024, partecipando con “La Rabbia non ti basta” e “Fino a qui”. La canzone, prodotta da Zef e a cui ha contribuito come autore anche Davide Petrella, aka Tropico, suona come un atto solidale tra donne.

Il racconto delle protagoniste si concentra infatti su due storie estive finite male, come si evince dal testo e dal titolo di “Mezzo Rotto”, che la dice lunga sul significato della canzone.