Concerto di Natale 2021, Canale 5/ Diretta e ospiti: da Shaggy a Giò di Tonno

Anticipazioni Concerto di Natale 2021: presenta Federica Panicucci

È tutto pronto per il Concerto di Natale per Libano e Haiti, l’imperdibile evento musicale che si abbina a un importante progetto benefico. Una celebrazione unica della festa più amata e più spirituale del mondo, giunta alla ventinovesima edizione, che sarà trasmessa in prima serata tv oggi, venerdì 24 dicembre 2021 e vigilia di Natale, su Canale 5 e in video streaming su Mediaset Play (clicca qui).

Il Concerto di Natale per Libano e Haiti verrà trasmesso in differita su Canale 5 ed è stato registrato il 16 dicembre alle ore 19:00 in Auditorium Conciliazione a Roma. Un modo per festeggiare le emozioni del Natale in musica grazie alla presenza di tanti artisti internazionali e non, un viaggio nei generi musicali tra pop, rock, soul, gospel e lirica.

Concerto di Natale per Libano e Haiti: tutti gli ospiti della serata

Il Concerto di Natale per Libano e Haiti è prodotto da Prime Time Promotions e promosso dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica, a sostegno delle attività di Missioni Don Bosco e della Fondazione Pontificia Scholas Occurrentes, che hanno deciso di fornire un contributo alle crisi umanitarie in corso nei due Paesi sopra citati.

Lo slogan è “Non abbandoniamo Haiti e il Libano” e la serata sarà presentata da un volto notissimo del piccolo schermo come Federica Panicucci. L’Orchestra Italiana del Cinema diretta da Adriano Pennino accompagnerà i diversi artisti che compongono il cast: 2Cellos, Andrea Griminello, Anggun, Arianna, Bugo, Enrico Ruggeri, Emma Muscat, Federico Rossi, Francesca Michielin, Giò di Tonno, Ian Anderson, Jimmy Sax, Rita Pavone, Serena Menarini, Shaggy, Virginia Union Gospel Choir feat. David Bratton e il Piccolo Coro le Dolci Note. Per conoscere i progetti solidali legati a questo Concerto di Natale per Libano e Haiti e per conoscere le modalità per contribuire vi rimandiamo al sito ufficiale dell’evento (clicca qui).

