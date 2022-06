Concerto Francesco De Gregori e Antonello Venditti/ Scaletta: i brani più famosi e..

Antonello Venditti e Francesco de Gregori in concerto a Roma

Questa sera, sabato 18 giugno, allo stadio Olimpico di Roma va in scena il concerto evento di Francesco De Gregori e Antonello Venditti. Un evento che fa parte di un tour comprendente tra tante le altre piazze, Lucca, Verona, Napoli, Brescia, Lecce e La Spezia. I due cantautori non vedono l’ora di riprendersi il palco e godersi l’abbraccio di un pubblico che li ha attesi a lungo. “L‘idea è nata da un pranzo iniziato alle una e finito alle quattro e mezza del pomeriggio. Ci siamo chiesti se lo volessimo fare davvero e, davanti a una bottiglia di vino rosso, ci siamo detti di sì”, ha raccontato Francesco De Gregori al Corriere della Sera, a proposito del concerto con Antonello Venditti. Nessuna conferma sulla scaletta ufficiale, ma sensazioni e buon senso dicono che non mancheranno i brani più famosi della coppia.

Concerto Antonello Venditti e Francesco de Gregori: ipotesi di scaletta

Dunque la scaletta del concerto di Francesco De Gregori e Antonello Venditti potrebbe prevedere canzoni come La donna cannone, Rimmel e Alice per De Gregori e Notte prima degli esami, Unica e Ci vorrebbe un amico per Venditti. Non mancheranno anche le reinterpretazioni a due voci di Generale e Ricordati di me. Ad accompagnare la mitica coppia in concerto, una band formata da artisti e professionisti eccezionali, come Alessandro Canini (batteria), Fabio Pignatelli (basso), Amedeo Bianchi (sax), Danilo Cherni (tastiere), Carlo Gaudiello (piano), Paolo Giovenchi (chitarre), Primiano Di Biase (hammond) e Alessandro Valle (pedal steel e mandolino). Dopo il concerto di questa sera allo Stadio Olimpico di Roma, Venditti e De Gregori si sposeteranno al Ferrara Summer Festival per proseguire poi con le altre tappe del tour.

