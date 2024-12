Francesco De Gregori e la sua Alessandra, storia di un amore iniziato tra i banchi di scuola

Non c’è giorno in cui Francesco De Gregori non pensi alla sua amata moglie Alessandra Gobbi, che lui chiamava teneramente Chicca. Morta il 21 luglio 2023 per via di una malattia incurabile, l’artista sta ancora facendo i conti con il dolore della separazione. Quando parla di lei, l’emozione prende il sopravvento, così come i ricordi commoventi di una vita trascorsa l’uno al fianco dell’altro. Si erano sposati alla fine degli anni settanta, ma la loro relazione nacque anni prima, fin dai banchi di scuola. Una storia d’amore vecchio stampo, che ha lasciato il segno nelle memorie del cantautore.

“Oggi come oggi la sento comunque presente nella mia vita e ricordarla mi aiuta a superare la parte lancinante del dolore”, ha detto in una bella intervista rilasciata al Corriere della Sera.

De Gregori e il vuoto incolmabile lasciato da Chicca

Il dolore per la scomparsa della moglie è lancinante e tuttora è difficile da digerire e capire per il cantante. “Il dolore, la sofferenza, il patimento sono sicuramente carburante di un certo tipo di creatività, però non a botta calda”, spiega Francesco. “Mia moglie è stata una presenza continua per cinquant’anni. Siamo stati tutto e si può ben capire quanto possa essere grande per me il senso di perdita”.

Un rapporto intenso, vero e genuino. Francesco De Gregori e Alessandra si sono vissuti ogni giorno per cinquant’anni, condividendo gioie e dolori della vita “È presente nel ricordo, è presente in tutto quello che abbiamo fatto insieme”, assicura l’artista che oggi è ancora alle prese con quel ‘dolore lancinante’ che c’è e che forse non andrà mai via. Inevitabile dopo un amore così vero e così grande.