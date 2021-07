Concerto per G20 della Cultura/ Diretta streaming Riccardo Muti e la Sinfonia dal Nuovo Mondo di Dvorak

Come seguire in diretta streaming il Concerto G20 della Cultura del Maestro Riccardo Muti

Questa sera, giovedì 29 luglio, dalle ore 20:35 in diretta su Rai 1, al Palazzo del Quirinale in occasione del G20 della Cultura si terrà il concerto del Maestro Riccardo Muti con l’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini, da lui fondata nel 2004. Il celebre direttore ha compiuto ieri, 28 luglio, 80 anni: “Tantissimi auguri al Maestro Riccardo Muti e un ringraziamento per aver voluto in occasione del suo ottantesimo compleanno fare a tutti noi un grande regalo, dirigendo domani al Palazzo del Quirinale il concerto in onore delle delegazioni presenti a Roma per il G20 Cultura. Sarà l’occasione per festeggiare insieme questa importante ricorrenza in quella che il Capo dello Stato ama definire la casa degli italiani”, ha scritto in una nota il Ministro della Cultura Dario Franceschini. In programma la Sinfonia n. 9 in mi minore – soprannominata “Dal Nuovo Mondo” – scritta durante il soggiorno americano del compositore boemo Antonín Dvořák. Clicca qui per seguire il concerto del Maestro Riccardo Muti su Raiplay Rai 1

Qual’è “La Sinfonia Dal Nuovo Mondo di Dvorak”?

La sinfonia, l’ultima del compositore boemo, fu composta tra dicembre 1892 e maggio 1893 a New York, quando Antonín Dvořák era direttore del New York National Conservatory of Music. Fu eseguita per la prima volta alla Carnegie Hall il 16 dicembre 1893 dalla New York Philharmonic diretta da Anton Seidl. La “Sinfonia Dal Nuovo Mondo” evoca gli spiritual afroamericani e le melodie dei nativi americani, ma anche la nostalgia del compositore per la propria terra lontana. Il primo movimento è ispirato allo spiritual “Swing Low Sweet Chariot”, mentre il motivo del secondo movimento richiama la musica dei nativi americani. Il terzo movimento richiama il patrimonio folkloristico ceco e il quarto movimento contiene il celebre tema. Neil Armstrong portò l’opera di Dvorak sulla Luna durante la missione Apollo 11, con atterraggio sulla Luna nel 1969.

