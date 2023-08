Concorrenti Grande Fratello, Claudia Koll nel cast?/ Spunta il nome dell’attrice romana, l’indiscrezione

Grande Fratello, nuove indiscrezioni sul cast: spunta il nome di Claudia Koll

Si rincorrono in queste settimane rumor e indiscrezioni sul cast della nuova edizione del Grande Fratello. Il reality condotto da Alfonso Signorini torna in onda, in prima serata su Canale5, a partire da lunedì 11 settembre, e cresce l’attesa per i concorrenti Vip e Nip che popoleranno la Casa più spiata d’Italia. In attesa che il cast venga ufficializzato, emerge uno scoop su un’attrice romana sulla quale il conduttore avrebbe rivolto la propria attenzione: Claudia Koll.

A svelarlo è l’esperta di gossip Deianira Marzano che, in un’Instagram story condivisa sul proprio profilo, ha scritto: “Papabile concorrente al Grande Fratello Claudia Koll, la sua storia ci incuriosirebbe molto. Dal ruolo di protagonista in Così fan tutte e il cliché della femme fatale, alla conversione religiosa e l’impegno nell’apostolato dell’attrice romana“.

Vedremo dunque Claudia Koll nel ruolo di concorrente al Grande Fratello nei prossimi mesi? Al momento non ci sono conferme né smentite, ma la partecipazione al reality potrebbe essere l’occasione, per l’attrice, di arricchire il suo già ampio e prestigioso curriculum. Il boom per lei arrivò nel 1992, quando Tinto Brass la scelse come protagonista del film di successo Così fan tutte, diventando presto una diva affascinante e sdoganando l’icona della femme fatale nel cinema erotico italiano.

Tantissime le sue esperienze al cinema e alla tv, sino al suo riavvicinamento alla fede cattolica negli anni 2000, durante il quale si è dedicata all’apostolato e a diverse associazioni di volontariato. Una storia ricca di spunti interessanti e tutta da raccontare: forse è anche per questo che Alfonso Signorini avrebbe rivolto le sue attenzioni su di lei, vedendo nell’affascinante attrice romana una papabile concorrente per la nuova edizione del Grande Fratello.

