Grande Fratello, anche ex Temptation Island tra i concorrenti?/ Spunta Gabriela Chieffo e…

Grande Fratello, nel cast dei concorrenti spunta il nome di Gabriela Chieffo: esplode lo spoiler

Manca sempre meno al via alla nuova stagione tv e streaming di Grande Fratello, il rinnovato reality in partenza a settembre 2023 e, intanto, l’annesso spoiler vede Gabriela Chieffo tra i preannunciati concorrenti gieffini.

A quanto pare, stando ad una testimonianza ripresa della blogger Deianira Marzano sulla base della segnalazione web di una follower, utente attiva via chat su Instagram, la protagonista uscente di Temptation Island 2023, Gabriela Chieffo, potrebbe confermarsi tra i concorrenti ufficiali del rinnovato Grande Fratello. “Ciao Deianira, hanno fatto la stessa crociera mia (Gabriela e Giuseppe di Temptation Island) – rende noto la segnalatrice sul re dei social- Lui è tranquillo e buono. Lei si sentiva Miss Mondo, si atteggiava e lo bacchettava spesso. Poi lei ha raccontato di aver fatto il provino del Grande Fratello. Pare che l’abbiano chiamata loro, e ha detto che a settembre entrerà come concorrente. Poi non so se ha raccontato la verità o una bugia”. La Marzano, quindi, commenta sarcastica la segnalazione: “Sì, certo. Stanno aspettando loro al GF”.

Il reality show della Casa più spiata d’Italia é previsto in partenza in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity e nell’attesa generale per l’atteso debutto la ormai popolare fidanzata di Giuseppe Ferrara tra le coppie in gioco a Temptation Island 2023, sarebbe stata provinata tra i candidati al ruolo di concorrenti gieffini per il rinnovato Grande Fratello. Questo, con tanto di esito positivo.

Un’indiscrezione che, se fosse confermata, segnerebbe un importante nuovo debutto nel piccolo schermo per la giovane protagonista uscente di Temptation Island. In corsa al Grande Fratello 2023/2024, la giovane avrebbe la possibilità di prendere parte ad un reality show dalla notevole influenza mediatica, che segna la storia della televisione made in Italy negli ultimi 23 anni, a partire dagli inizi anni ‘2000. Il reality show della Casa del Grande Fratello, tuttavia, quando ormai manca poco alla data della ripartenza fissata per l’11 settembre 2023, é nel mirino delle critiche della vincitrice alla sua prima edizione. Si tratta dell’affondo social di Cristina Plevani.

La smentita clamorosa di Gabriela Chieffo

E, intanto, mentre si direbbe una preannunciata protagonista uscente di Temptation Island concorrente in corsa al Grande Fratello 2023 Gabriela Chieffo replica all’anticipazione che la coinvolge, con una clamorosa smentita. Un intervento che delude le aspettative dei fan, tra gli utenti attivi online. “Ci tengo a smentire subito -fa sapere Gabriela, chiarendo la sua posizione -. Per prima cosa io sono sotto contratto, quindi una stupidaggine più stupidaggine di questa non esiste. Seconda cosa, chi ha fatto foto con me o parlato, può confermare che sono la persona più tranquilla e socievole di questo mondo. Infine, si vede quanto mi atteggio e quanto mi sento Miss Mondo già dalle foto. Sarà qualche frustrata che non aveva altro da fare in questa vacanza. Ma che genteeee!”, fa sapere di tutta risposta, Gabriela Chieffo, al gossip esploso online sul Grande Fratello e che la coinvolge nella grande attesa per il via al gioco della Casa.

