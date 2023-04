Concorrenti Isola dei Famosi 2023, chi sono?/ Cast ufficiale: dai Jalisse a Nathaly Caldonazzo

Isola dei Famosi 2023, il cast ufficiale: svelati i concorrenti

Ilary Blasi si prepara a dare il via alla nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Tempo poche settimane dopo la fine del Grande Fratello Vip 7 e la conduttrice si collegherà per la prima volta con la palapa in Honduras, dove ad attenderla ci sarà il confermatissimo inviato Alvin. In studio un duo di opinionisti inedito: da una parte la confermata Vladimir Luxuria, dall’altra Enrico Papi, che prende il posto di Nicola Savino e fa il suo esordio in questo ruolo.

Ma chi sono i concorrenti ufficiali dell’Isola dei Famosi 2023? È TvBlog a lanciare la lista con i nomi che vedremo in gara quest’anno, lista che in parte conferma le indiscrezioni delle ultime settimane, in parte fa nomi del tutto inediti. Sull’Isola ci saranno il giornalista e conduttore Alessandro Cecchi Paone insieme al compagno Simone Antolini. Ci saranno poi gli speaker radiofonici Marco Mazzoli e Paolo Noise. Sull’Isola arrivano anche il conduttore televisivo Marco Predolin, l’attore e modello brasiliano Christopher Leoni, la discussa ex suora Cristina Scuccia e la modella Claudia Motta.

Cast Isola dei Famosi 2023: dai Jalisse a Corinne Clery

Nel cast dell’Isola dei Famosi 2023 troviamo ancora il rugbista Andrea Lo Cicero, i Jalisse – celebre duo di cantanti composto da Alessandra Drusian e Fabio Ricci, ed il blogger Gian Maria Sainato. Chiudono il cast la modella brasiliana Helena Prestes, la conduttrice Nathaly Caldonazzo, l’attrice Fiore Argento – figlia di Dario Argento e sorella di Asia. E infine l’attrice Pamela Camassa e la conduttrice ed attrice Corinne Clery.

