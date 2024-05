Vladimir Luxuria ‘scuote’ Linda Morselli: “A volte mi dimentico che sei all’Isola”/ La modella: “Pungente…”

In chiusura di puntata non mancano mai le perle; nel momento delle nomination della 9a puntata del reality si è creato un siparietto ‘al vetriolo’ con protagonista da una parte Vladimir Luxuria e dall’altra Linda Morselli, con la partecipazione di Sonia Bruganelli. Tutto è partito nel momento in cui la concorrente è arrivata per fare il nome prescelto; occasione ghiotta per la conduttrice per far presente una nota negativa.

“Linda, posso dirti una cosa? Certe volte mi dimenticavo che tu eri all’Isola, puoi essere un po’ più protagonista? Mi sembri assente…”. Non usa giri di parole Vladimir Luxuria nel tentativo di dare una scossa al percorso, seppur breve, di Linda Morselli all’Isola dei Famosi 2024. Chiaramente, la modella non è mancata nella risposta. “Ti ringrazio per il commentare abbastanza pungente, devi sapere che sono uno scorpione: vivo nell’oscurità e osservo in silenzio e guardo tutti. Anche perché mi ritrovo ad entrare a metà percorso ma stai tranquilla che la lingua non mi manca”.

Linda Morselli ha dunque tentato di giustificare il suo percorso ‘cauto’ facendo presente di essere entrata da poco tempo a far parte dei naufraghi dell’Isola dei Famosi 2024: “Entrare con un passo troppo lungo mi sembra irrispettoso per le persone che sono qui da 40 giorni. Quindi osservo e vediamo che succederà…”. A gamba tesa è poi intervenuta Sonia Bruganelli: “…E poi finisce il programma!”. La modella non si è però fatta trovare senza risposta pronta: “Ce ne sarà un altro!”.











