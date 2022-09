Concorrenti Tale e quale show 2022, chi sono?/ Paolantoni ripetente con Cirilli

Concorrenti Tale e Quale Show 2022, chi sono? Da Valeria Marini ad Alessandra Mussolini

Tutto pronto per la nuova edizione di Tale e Quale Show 2022. Questa sera, venerdì 30 settembre, vedremo all’opera i nuovi concorrenti, già scoperti gradualmente nelle scorse settimane. Alla corte di Carlo Conti e dei giurati (Loretta Goggi, Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello) Valeria Marini, Alessandra Mussolini, Elena Ballerini, Rosalinda Cannavò, Samira Lui, Valentina Persia, Andrea Dianetti, Claudio Lauretta, Gilles Rocca, Antonino Spadaccino e Francesco Paolantoni. Quest’ultimo, gareggerà eccezionalmente con un’altra vecchia conoscenza di Tale e Quale Show, ovvero Gabriele Cirilli.

Gabriele Cirilli/ "Nudi per la vita? Ci siamo divertiti per una buona causa"

Concorrenti Tale e Quale Show 2022, torna il mitico Gabriele Cirilli. Sarà “coach” di un ripetente

Gabriele Cirilli dovrà aiutare Paolantoni a superare le insidie di questa stagione di Tale e Quale Show 2022, come anticipato tra il serio e il faceto da Conti nella conferenza della vigilia: “Nel 2020 Paolantoni ha contestato di non aver vinto perché non era stato preparato bene dai coach, specialmente da Becucci (Matteo, ndr) – scherza il conduttore. L’unico che gli ha detto di sì è Gabriele Cirilli”. L’ex comico di Zelig ha interpretato tantissimi personaggi quando ha gareggiato: da Al Bano e Romina ai Kiss, passando per il Piccolo Coro dell’Antoniano.

LEGGI ANCHE:

TIM MUSIC AWARDS 2022, 10 SETTEMBRE/ Scaletta e diretta Rai 1: pubblico in delirio per Gabbani!Francesca Vaccaro, moglie Carlo Conti/ Lei:"con Matteo il nostro amore è materia"

© RIPRODUZIONE RISERVATA