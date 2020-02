CONCORSI PUBBLICI 2020/ Ministero della Giustizia: 109 posti da autista, ecco dove

Tanti concorsi pubblici in arrivo nelle prossime settimane per chi spera di ottenere un posto di lavoro nei più diversi ambiti. Molto interessante il bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Speciale concorsi ed esami, n. 8 del 28 gennaio 2020. Come riportato dal portale concorsipubblici.com, il Comune di Bergamo e quello di Cremona hanno approvato un protocollo d’intesa per assumere con un concorso congiunto 26 poliziotti municipali presso le proprie sedi. I prescelti saranno inquadrati nella categoria giuridica C, posizione economica 1, area funzionale di vigilanza. In particolare i posti a concorso sono così ripartiti: 4 posti non coperti nell’anno 2019 e 8 riferiti all’anno 2020; 7 posti nell’anno 2021 e uno nell’anno 2022, da assegnare al Corpo di Polizia Locale del Comune di Bergamo, di cui 4 posti con diritto di riserva a favore delle FF.AA. Inoltre, scrive sempre concorsipubblici.com, sono previsti “n. 6 posti da assegnare al Corpo di Polizia Locale del Comune di Cremona, di cui n. 1 posto con diritto di riserva a favore delle FF.AA”.

CONCORSI PUBBLICI: MINISTERO GIUSTIZIA, 109 POSTI DA AUTISTI

Da monitorare anche il bando di concorso pubblicato dal Ministero della Giustizia: messi in palio 109 posti per coprire posti vacanti negli uffici giudiziari delle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Lombardia, Liguria, Puglia, Sicilia e Toscana. I vincitori del concorso verranno inquadrati nella seconda area funzionale con posizione retributiva F1. Il personale assunto dovrà rimanere nella sede destinata per un periodo non inferiore ai 5 anni. Alle Amministrazioni centrali di Roma sono destinati 19 posti. Poi, di seguito: Distretto di Bari, 5 posti; Distretto di Caltanissetta, 5 posti; Distretto di Catania, 6 posti; Distretto di Catanzaro, 4 posti; Distretto di Firenze, 3 posti; Distretto di Genova, 9 posti; Distretto di Lecce, 2 posti; Distretto di Messina, 2 posti; Distretto di Milano, 2 posti; Distretto di Napoli, 10 posti; Distretto di Palermo, 14 posti; Distretto di Potenza, 3 posti; Distretto di Reggio Calabria, 4 posti; Distretto di Roma, 18 posti; Distretto di Salerno, 3 posti.

