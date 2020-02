Concorsi pubblici, nuovi bandi 2020/ Regione Toscana, 89 posti per amministrativi

Il prossimo 6 marzo è stata fissata la scadenza di uno degli ultimi concorsi pubblici in Regione Toscana nel settore amministrativo: il bando è stato pubblicato giusto ieri sulla Gazzetta Ufficiale e presenta nuove possibilità di lavoro per chiunque risponda ai requisiti principali inseriti nel testo integrale del concorso pubblico bandito in Toscana. Rivolto ai laureati, il concorso prevede l’assunzione a tempo pieno di 89 Funzionari Amministrativi – Cat. D, posizione economica D1. Nel momento in cui vi siano più di 500 persone a concorrere per la selezione, l’Amministrazione può procedere, tramite la Commissione esaminatrice nominata per lo svolgimento del presente concorso, alla preselezione dei concorrenti. Inoltre, la selezione del concorso avrà due prove d’esame: una scritta, l’altra orale e le materie su cui studiare sono inserite in questo bando integrale dei concorsi in Regione Toscana.

CONCORSI PUBBLICI REGIONE TOSCANA: I REQUISITI

Va ricordato come per poter partecipare a questo concorso pubblico per 89 posti da amministrativi è necessario accedere alla pagina di questo indirizzo e seguire tutte le informazioni per poter inviare la documentazione e la domanda di selezione entro le ore 12 del 6 marzo prossimo. Sul fronte requisiti, la Regione Toscana ha stabilito oltre alle normali richieste per un bando della Pubblica Amministrazione, i seguenti criteri: possesso di almeno uno tra i seguenti titoli di studio, diploma di laurea triennale/specialistica/magistrale/ afferente l’area scientifica, l’area sociale e l’area umanistica secondo la classificazione MIUR; diploma di laurea del vecchio ordinamento universitario (DL) equiparato ad una delle classi di laurea specialistiche/magistrali sopra indicate; diploma delle Scuole Dirette ai fini speciali di durata triennale o diploma universitario della medesima durata, equiparato ad una delle lauree sopra indicate; altro diploma di laurea la cui equipollenza, ai sensi della normativa vigente, o equiparazione.

