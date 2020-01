Concorsi pubblici, scadenza bandi 2020/ Bologna, 2 posti da Tecnici di Interventi

Concorsi pubblici, continuiamo il nostro viaggio tra i bandi in scadenza e concentriamo la nostra attenzione sulle opportunità di lavoro presenti in Emilia-Romagna, precisamente a Bologna. La Città Metropolitana di Bologna ha indetto un concorso per l’assunzione a tempo pieno di due Tecnici di Interventi di Promozione e Coordinamento dello Sviluppo Sociale, categoria D: la scadenza del bando è datata 3 febbraio 2020 e la ricerca è rivolta ai candidati laureati (nel bando sono segnalate le classi e la tipologia di diploma di laurea necessario per accedere al concorso). Come spiegato dal bando, la domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata entro le 17,00 del 3 Febbraio 2020 esclusivamente online: clicca qui per accedere al form.

CONCORSI PUBBLICI, BANDO IN SCADENZA A BOLOGNA

Per quanto riguarda lo stipendio, spiega ticonsiglio.com, è prevista una retribuzione base annua lorda di Euro 22.135,44; l’elemento perequativo per Euro 228,00; l’indennità di comparto di Euro 622,80; la 13a mensilità per Euro 1.857,53 e l’I.V.C. CCNL 2016-2018 per Euro 154,92. La selezione consiste in tre prove d’esame, di cui due scritte e una orale: il bando segnala gli argomenti su cui verteranno i test, ma ovviamente ci sarà un focus sulla legislazione statale e regionale e rispettive competenze in materia di beni e attività culturali e ambientali, promozione e valorizzazione culturale economica ed ambientale e sulla conoscenza degli orientamenti di management culturale ed elementi base di economia della cultura, nonché di marketing finalizzati alla promozione e allo sviluppo culturale, economico ed ambientale del territorio.

