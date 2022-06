Concorso Agenzia delle dogane 2022/ 1500 posti per diplomati e laureati

Si attende il bando la cui uscita è prevista per il luglio 2022 dove si descriveranno i requisiti e i termini per la partecipazione al nuovo concorso dell’Agenzia delle accise, dogane e Monopoli, per la copertura di 1500 posti di lavoro.

Concorso Agenzia delle dogane 2022: turnover del personale al 100%

Il bando di concorso serve soddisfare la richiesta di organico dell’agenzia che oggi contatto 1500 risorse rispetto alle 3500 di cui necessiterebbe. L’agenzia inoltre sta per essere interessata da un possibile turnover del personale, fra qualche anno, visto che l’età media è di 56 anni.

Zamagni: “da infelici non si progredisce”/ “Lavoro, servono rapporti più che soldi”

La riforma dei concorsi pubblici attuata dal ministro Brunetta, consentito di velocizzare le procedure concorsuali, sbloccando dunque le assunzioni nella pubblica amministrazione. Per questo l’Agenzia delle dogane prosegue nel suo piano di inserimenti cominciato già negli anni precedenti. L’obiettivo è quello di ottenere un ricambio del personale completo.

Bankitalia/ Un figlio costa 540 euro al mese, in calo di 100 euro per la pandemia

Concorso Agenzia delle dogane 2022: 4500 posti in tre anni

L’agenzia mira a sostituire il personale con il rapporto di 1 x 1,5, quindi le assunzioni di 1500 funzionari corrispondono a 1000 pensionamenti. Anche l’anno scorso l’agenzia ha assunto 1200 funzionari rispetto ai pensionamenti in uscita. Si tratta dunque di una strategia di concorsi annuali, la cui cadenza sarà ogni 12 o 15 mesi, ma sempre con la stessa ricorrenza. I concorsi si svolgeranno in modo decentrato e saranno rivolti a figure specifiche.

Al termine di 3 anni dunque l’agenzia Mira da assumere 4500 unità. La selezione seguirà tre direzioni, quella della logistica decentrata, della specializzazione e quella della formazione on the job.

RIFORMA PENSIONI 2022/ M5s: pensione di garanzia non basta

Il concorso agenzia per le dogane 2022 è aperto sia a laureati che a diplomati e mira a assumere 1500 persone in ambito funzionario e amministrativo. I candidati potranno scegliere la regione nella quale lavorare.

Attualmente non si conoscono ancora gli elementi costitutivi del bando, che entro un mese dovrebbe essere pubblicato in Gazzetta ufficiale.











© RIPRODUZIONE RISERVATA