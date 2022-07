Concorso Carabinieri 2022 bando nuovi allievi/ Come inviare domanda, prove, requisiti

CONCORSO CARABINIERI 2022: POSTI E REQUISITI

Tra le opportunità di lavoro anche il Concorso Carabinieri 2022 che prevede il reclutamento di nuovi allievi. I posti messi a disposizione sono 4.189, di cui 2.910 riservati ai volontari Vfp1 e Vfp2 in servizio, mentre 1.247 sono riservati ai cittadini che non hanno superato il 26° anno di età. Quindi, i cittadini devono avere un’età compresa tra i 18 e i 26 anni di età. Ma il limite di età si alza a 28 anni per chi ha prestato servizio militare. Per quanto riguarda gli altri requisiti del concorso, coloro che intendono candidarsi per i posti di volontari Vfp1 e Vfp2 devono obbligatoriamente aver prestato servizio per almeno 4 mesi continuativi e non aver presentato domande per altri concorsi indetti in altre forze di polizia, ordinamento civile e militare.

Il bando di Concorso Carabinieri 2022 prevede anche altri requisiti, come godere dei propri diritti civili e politici, avere diploma d’istruzione secondaria di primo grado, se militari in servizio; avere diploma entro il 2022, condotta incensurabile, non essere stati condannati per diritti non colposi né sottoposti a misure di prevenzione. Bisogna anche essere in possesso dell’idoneità psicofisica e attitudinale al servizio militare.

CONCORSO CARABINIERI 2022: PROVE E COME INVIARE DOMANDA

Come si svolgono le prove del Concorso Carabinieri 2022? L’iter concorsuale prevede una prova scritta di selezione, un’altra di efficienza fisica, accertamenti psicofisici e attitudinali, valutazione dei titoli. Per quanto riguarda la prova scritta, sono previste alcune domande su diverse materie: cultura generale, italiano, storia, geografia, scienze, Costituzione e cittadinanza italiana, informatica, storia dell’arma, quesiti di carattere logico-deduttivo, ragionamento verbale, domande per la conoscenza della lingua straniera, tra inglese, francese, spagnolo e tedesco. Per quanto riguarda, invece, le prove fisiche per il Concorso Carabinieri 2022, sono previsti diversi esercizi, da eseguire nei tempi prestabiliti dalla tabella nel bando (che potete visualizzare cliccando qui). Gli esercizi fisici previsti sono corsa piana di 100 metri, piegamenti sulle braccia e salto in alto. Come inviare la domanda? In primis, si ha tempo fino all’11 agosto 2022, fissata come data di scadenza. Inoltre, va inviata solo in via telematica, quindi bisogna essere in possesso dello SPID. Inoltre, bisogna caricare una fototessera in formato digitale e inserire i dati richiesti (anagrafici, stato civile e residenza).

