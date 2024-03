Concorso docenti 2024 infanzia e primaria: risultati prove scritte/ 80% le ha superate

Sono terminate le prove scritte del concorso docenti 2024 per la scuola dell’infanzia e per la primaria, quindi si procede con quelle per la secondaria. Nel complesso, i posti messi a bando sono 44.654. Lunedì 11, nella sessione mattutina e pomeridiana, e martedì 12 marzo, nella sessione mattutina, si sono svolti i tre turni delle prove scritte del concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di 15.340 docenti su posti comuni e di sostegno nella scuola dell’infanzia e in quella primaria. Invece, mercoledì 13 e giovedì 14 marzo ci sono state le prime quattro delle dieci sessioni di prove scritte del concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di 29.314 docenti, su posti comuni e di sostegno, nella scuola secondaria di primo e secondo grado.

Come riportato dall’Ansa, per quanto riguarda i risultati, i candidati che hanno partecipato alle tre sessioni del concorso docenti 2024 per la scuola dell’infanzia e per la primaria sono stati 55.676, di cui 44.615 sono stati ammessi alla prova orale. Invece, quelli presenti ai primi quattro turni per la secondaria di primo e secondo grado sono stati 130.252, di cui 113.543 ammessi alla prova orale.

RISULTATI PROVE SCRITTE CONCORSO DOCENTI 2024: I DATI REGIONALI

«L’obiettivo che ci siamo prefissi è dare maggiore stabilità ai docenti, contrastando il precariato, e favorendo la continuità didattica per gli studenti, garantendo altresì la presenza di insegnanti motivati e adeguatamente formati», ha dichiarato il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. Come riportato dall’Ansa, il ministro, in merito ai risultati delle prove scritte al concorso docenti 2024 scuola dell’infanzia e primaria, ha aggiunto che «l’alta percentuale di ammessi all’orale testimonia la preparazione dei futuri componenti di una classe docente che verrà selezionata anche in base all’attitudine all’insegnamento». Al momento sui risultati del concorso docenti 2024 scuola dell’infanzia e primaria i dati sono parziali.

Gli ammessi all'orale, come riferito da Orizzonte Scuola, sono 44.615 su 55.676 candidati (80,36%). Le regioni con la più alta percentuale di ammessi sono Veneto (90,36%), Marche (88,62%), Friuli (88,03%). Quelle con la più bassa percentuale di ammessi sono Basilicata (69,5%), Lazio (73,36%), Campania (73,74%). Per quanto riguarda la scuola secondaria, gli ammessi all'orale sono 113.543 su 130.252 candidati (87,21%). In questo caso, le regioni con la più alta percentuale di ammessi sono Friuli (92,25%), Marche (92,19%), Abruzzo (90,73%). Invece, le regioni con la più bassa percentuale di ammessi sono Basilicata (80,22%), Calabria (84,28%), Campania (84,32%).











