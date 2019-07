Concorso DSGA 2019, webinar Anief per ammessi/ Prova scritta e orale: come prepararsi

Da oltre una settimana si sono concluse le prove preselettive per il Concorso DSGA 2019. Le Commissioni hanno così provveduto nei giorni scorsi alla pubblicazione degli elenchi degli ammessi alle prove scritte e dai quali i candidati hanno potuto prendere visione dei risultati. Gli Uffici Scolastici hanno provveduto ad aggiornare tutti gli esiti, rendendoli ormai fruibili agli interessati e dalla scorsa settimana anche accedendo nell’apposita sezione di Istanze Online è possibile prendere visione della propria prova preselettiva. Chi ha già potuto costatare la sua ammissione alla successiva prova scritta, come dovrà ora comportarsi? Tre le prossime tappe: due prove scritte e infine la prova orale. Solo dal 20 settembre sarà possibile conoscere in Gazzetta Ufficiale la data di inizio delle prove scritte ma nel frattempo i candidati ammessi potranno prepararsi grazie ad un webinar gratuito offerto da Eurosofia e pubblicizzato da Anief, in programma per domani, martedì 2 luglio, dalle ore 15 alle 17. Prossimamente non mancheranno anche dei seminari fisici nelle principali città d’Italia.

CONCORSO DSGA 2019: AMMESSI ALLE PROVE SCRITTE, WEBINAR E SEMINARI

Coloro che hanno superato la preselettiva per il concorso DSGA 2019 avranno la possibilità di arrivare preparati alle successive prove che li attenderanno, a partire dallo scritto sulla cui data se ne saprà di più solo dopo l’estate. Il webinar gratuito “Diventare DSGA: prova scritta e orale. Cosa c’è da sapere” è destinato esattamente ai presenti negli elenchi degli ammessi, quindi a tutti i candidati che proseguiranno l’iter del concorso. Per poter accedere al seminario online sarà necessario iscriversi al seguente link e compilare l’intero form con i dati richiesti. Chi non potrà partecipare alla diretta, riceverà il link della registrazione e i materiali utilizzati i quali potranno tornare utili in fase di preparazione allo step successivo. A breve sarà inoltre possibile trovare sempre sul portale Anief anche i calendari delle sessioni formative in presenza che saranno organizzati sull’intero territorio nazionale e che si avvarranno sempre del contributo del valido team di formatori Eurosofia. Le città interessate saranno: Palermo, Siracusa, Catania, Cosenza, Foggia, Napoli, Pescara, Lucca, Bologna, Verona, Milano, Torino, Roma. Ogni candidato potrà liberamente decidere la tipologia di corso più adatta alle proprie esigenze.

