Concorso DSGA, graduatoria ammessi scritti/ Risultati, 70% disertano la Preselettiva

Oggi è giorno di risultati per il Concorso DSGA? Secondo quanto riportato dalla Flc-Cgil sul proprio portale online pare di sì perchè, i risultati della prova preselettiva del Concorso DSGA – tenutasi tra l’11 e il 13 giugno scorso per “scremare” i tanti candidati al ruolo di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi – sono pronti ad uscire tra la giornata di oggi e quella di domani, mercoledì 19 giugno: «Abbiamo appreso, per le vie brevi, dal MIUR che gli esiti delle prove preselettive – che dovranno essere accertati dagli USR – saranno disponibili solo per martedì o mercoledì prossimo. La partecipazione complessiva alle prove è risultata essere di circa il 33%», riporta il sindacato scolastico legato alla Cgil dopo che i risultati del Concorso DSGA hanno sottolineato un elemento clamoroso e non previsto negli scorsi mesi, ovvero quel 70% di “disertori” della prova preselettiva a fronte dei 103mila candidati della vigilia. 103mila iscritti al concorso, lo hanno poi effettivamente sostenuto solo 33-34mila mentre gli altri 70mila in un misto di rivolta contro il Miur, timore per il carico di preparazione e lungaggini delle date per gli scritti si sono ritirati.

CONCORSO DSGA, I POSTI E GLI AMMESSI REGIONE PER REGIONE

Il bando di concorso DSGA prevede secondo quanto stabilito dal Miur che potranno essere ammessi alla prova scritta poco più di 6mila candidati, ovvero il triplo dei 2004 posti a concorso totali: ne saranno comunque esclusi circa 28 mila con la situazione regione per regione che nei giorni scorsi è stata ben rappresentata dal grafico messo a punto da Tuttoscuola.com. Nell’attesa che tra oggi e domani sia resa pubblica la graduatoria dei 6012 ammessi alle successive prove scritte (due) e orali (dove si aggiungeranno anche i candidati avvalsi del diritto di evitare la preselezione e di accedere direttamente allo scritto in quanto dichiarati con invalidità pari o superiore all’80%), ecco l’elenco regione per regione con posti di Direttore Servizi in palio e numero di ammessi alla seconda fase del Concorso DSGA. 13 posti per l’Abruzzo e 39 ammessi agli scritti, in Basilicata i posti saranno invece 11 e 33 gli ammessi: Calabria (33 e 99), Campania (160 e 480 gli ammessi agli esami), Emilia Romagna (209 e 627), Friuli Venezia Giulia (74 posti e 222 ammessi), Lazio (162 e 486). Si prosegue poi con la Liguria (53 e 159), Lombardia (451 e 1353 gli ammessi candidati), Marche (49 e 147), Molise (3 e 9), Piemonte (221 e 663), Puglia (29 e 87), Sardegna (45 e 135), Sicilia (75 i posti e 225 gli ammessi), infine Toscana (171 e 513), Umbria (45 e 135), Veneto (200 e 600 gli ammessi in totale). Ora non resta che attendere i nomi pubblicati sulla graduatoria Miur prossima all’uscita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA