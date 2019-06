Concorso DSGA, risultati prova preselettiva/ Voto minimo per accedere agli scritti

Si tiene oggi l’ultima tranche della prova preselettiva per il concorso DSGA (Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi) dopo una tre giorni di prove e una coda di polemiche infinite che hanno portato fin dall’inizio del bando pubblicato e prodotto dal Miur. Il voto minimo per considerare superata la prova si conoscerà solo a conclusione della prova del 13 giugno, dove tutti i candidati iscritti potranno finalmente apprendere i risultati ultimati con tanto di ammessi alle prove scritte del concorso DSGA (senza ancora una data fissata proprio per la mancanza dei dati sufficienti sui partecipanti in attesa della preselettiva). Al termine della prova i candidati che hanno già svolto la preselettiva nei giorni scorsi e anche per chi la sosterrà quest’oggi, si attende lo sblocco della postazione da parte del responsabile tecnico d’aula e si visualizza il punteggio ottenuto a seguito della correzione automatica e anonima del proprio elaborato eseguita dall’applicazione. Come spiega Orizzonte Scuola, «In ogni aula è stato poi raccolto il risultato di tutti i candidati e prodotto l’elenco dei candidati contenente cognome, nome, data di nascita ed il punteggio da loro ottenuto. Tale elenco è stato stampato ed affisso fuori dall’aula».

CONCORSO DSGA, QUALE PUNTEGGIO MINIMO PER GLI SCRITTI

I punteggi al momento non sono noti e dunque non è possibile conoscere, fino alla fine della prova preselettiva, quali saranno i voti minimi per poter raggiungere la prova scritta del Concorso DSGA. Ricordiamo che i candidati ammessi alle prove successive saranno un numero pari a tre volte il numero di posti banditi in ciascuna regione: non solo, ricordiamo che saranno ammessi tutti i candidati che abbiano preso nella preselettiva un punteggio pari a quello del candidato collocato nell’ultima posizione utile e i candidati disabili affetti da invalidità uguale o superiore all’80%. Il bando di concorso prevede che il punteggio della prova preselettiva non concorra alla formazione del voto finale nella graduatoria di merito: nell’attesa dei risultati ultimati della prova preselettiva, sono già pronti i ricorsi Anief per chi non supererà la suddetta prova d’esame. Il motivo è spiegato dallo stesso sindacato, «abbiamo deciso di ricorrere per tutelare i candidati che dopo le prove preselettive si ritroveranno esclusi dalla prosecuzione del concorso, nonostante abbiano raggiunto la soglia della sufficienza e comunque rientreranno nel numero compreso tra tre a quattro volte i posti banditi in regione».

