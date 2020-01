Concorso Polizia di Stato 2020/ Bando per 1650 allievi agenti: requisiti e domanda

In Gazzetta Ufficiale di oggi, 31 gennaio 2020, nella sezione dedicata a “Concorsi ed esami” è stato appena pubblicato il concorso della Polizia di Stato per l’assunzione 1650 allievi agenti. Il concorso in questione è destinato ai cittadini italiani in possesso dei requisiti indicati nel bando presente anche sul sito ufficiale della Polizia di Stato. Come si legge, dei 1650 posti 19 sono riservati sono riservati ai candidati in possesso dell’attestato di bilinguismo (lingua italiana e tedesca), di livello non inferiore al diploma di Istituto di Istruzione secondaria di secondo grado. In generale però, i requisiti richiesti per poter partecipare al suddetto concorso sono: la cittadinanza italiana, il godimento dei diritti civili e politici, il diploma di scuola secondaria di II grado, avere tra i 18 ed i 26 anni, avere qualità morali e di condotta e idoneità fisica, psichica e attitudinale. Restano fuori dal concorso, invece, coloro che sono stati espulsi dalle Forze Armate, dai Corpi militarmente organizzati, destituiti dai pubblici uffici o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per scarso rendimento ma anche coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva per delitto non colposo o che siano sottoposti a misure di sicurezza o prevenzione.

CONCORSO POLIZIA DI STATO 2020: LA DOMANDA

In merito alla presentazione della domanda di partecipazione al concorso Polizia di Stato 2020, questa potrà essere presentata dalle ore 00.00 del 1° febbraio 2020 alle ore 23.59 del 2 marzo 2020 solo per via telematica tramite l’indirizzo https://concorsionline.poliziadistato.it cliccando poi sull’icona “Concorso pubblico”. Per accedere il candidato dovrà avere i seguenti strumenti di autenticazione: il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) con relative credenziali o tramite la CIE (Carta di Identità Elettronica) rilasciata dal Comune di residenza. Il candidato, inoltre, dovrà essere dotato di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato e che servirà per l’invio e la ricezione delle comunicazioni relative al concorso. Nella domanda sarà necessario indicare, oltre ai dati anagrafici anche la presenza dei requisiti sopra citati e l’eventuale possesso di titoli di preferenza compatibili e dichiarare di essere a conoscenza che data e luogo di svolgimento della prova scritta del concorso saranno comunicati in Gazzetta Ufficiale del 17 aprile prossimo.

