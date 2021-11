Concorso scuola infanzia primaria dal 13 dicembre/ Prova a computer: come funziona

Il Miur, il ministero della pubblica istruzione, ha comunicato che a partire dal prossimo 13 dicembre, fino al 21, si terrà il concorso per i docenti della scuola dell’infanzia e della primaria. Come si legge sul calendario ufficiale, le prove si svolgeranno di preciso nei giorni 13, 14, 15, 16, 17, 20 e 21 dicembre 2021, e gli elaborati si terranno nella regione dove il candidato ha presentato domanda di partecipazione. In totale i posti disponibili sono 12.863, ma bisognerà attuare una bella “cernita” tenendo conto che le domande pervenute sono sei volte tanto, leggasi 76.757.

Scuole nel bosco per no vax/ Alto Adige, oltre 629 alunni alle lezioni clandestine

In ogni caso, per una domanda era possibile fare richiesta di partecipazione per più di un insegnamento o tipo di posto, di conseguenza il totale degli iscritti è di 107.160, così suddivisi: 33.246 per i posti comuni della scuola dell’infanzia, 3.059 per i posti di sostegno della scuola dell’infanzia, 64.136 per i posti comuni della Primaria, e infine, i restanti 6.719 per i posti di sostegno della primaria.

SCUOLA/ Giovani del Sud, la "guerra" da fare subito (e i soldi necessari)

CONCORSO SCUOLA INFANZIA PRIMARIA: UNA PROVA DA 100 MINUTI, 50 QUESITI

Come si svolgerà la prova? La durata sarà di 100 minuti, e si terrà a computer per un totale di cinquanta quesiti a risposta multipla, ovvero, una domanda e quattro risposte, di cui ovviamente solo una è quella esatta. L’ordine dei 50 quesiti è diverso per ogni candidato, in quanto viene somministrato in maniera casuale dal computer, e ogni domanda avrà l’obiettivo di accertare competenze e conoscenze a secondo della domanda presentata, quindi per i posti comuni, e i posti di sostegno.

Fra i vari quesiti anche quelli inerenti la lingua inglese al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue, e anche le competenze digitali in merito all’uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali a potenziamento dell’apprendimento degli alunni. L’elenco delle sedi d’esame, quindi l’esatta ubicazione del luogo dove si svolgerà il test, sarà reso noto dagli Uffici Scolastici Regionali presso cui si è fatta domanda, almeno quindici giorni prima dello svolgimento delle prove, quindi indicativamente durante la prossima settimana, quella a cavallo fra novembre e dicembre.

Pisa, “Liceo discrimina studente trans”/ Preside: “carriera alias? Situazione nuova”

© RIPRODUZIONE RISERVATA