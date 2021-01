Concorso straordinario docenti, calendario nuove date Miur/ Oggi online prove scritte

Fermato a causa della pandemia Covid, il concorso straordinario docenti, per titoli ed esami, riparte. È quello per l’immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno. In base a quanto previsto dal Dpcm del 14 gennaio 2021, le prove che non sono state ancora espletate si terranno secondo il calendario che sarà pubblicato oggi, martedì 19 gennaio 2021, sul sito del Ministero dell’Istruzione. Si precisa che i candidati che hanno presentato domanda per le regioni per cui è disposta l’aggregazione territoriale delle prove, le prove del concorso docenti andranno espletate, come per quelle già svolte, nella regione individuata come responsabile della procedura concorsuale. Gli USR responsabili della procedura comunicheranno l’elenco delle sedi d’esame, indicando la precisa ubicazione e destinazione dei candidati, almeno 15 giorni prima della data di svolgimento delle prove tramite avviso pubblicato nei rispettivi Albi e siti internet.

CONCORSO DOCENTI, OGGI DATE PROVE SRITTE SU MIUR

L’avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. I candidati che non ricevono la comunicazione di esclusione dal concorso docenti sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta, portando con sé documento di riconoscimento in corso di validità, codice fiscale, ricevuta di versamento del contributo di segreteria, oltre che quanto descritto dal protocollo di sicurezza pubblicato sul sito del Ministero. La prova scritta del concorso docenti durerà 150 minuti, ma potrebbero esserci eventuali tempi aggiuntivi in base all’articolo 20 della legge 5 febbraio 1992 n. 104. Le prove scritte da espletare sono quelle previste nelle ultime quattro giornate. Per capire, pertanto, quali classi di concorso devono ancora sostenere la prova, vi suggeriamo di visionare il calendario precedente (cliccate qui per visualizzarlo). Intanto, il Ministero dell’Istruzione ha mandato alle commissioni le istruzioni delle prove già svolte per consentire le correzioni da remoto.



