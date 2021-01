Conferenza stampa Giunta Lombardia/ Diretta video: la nuova squadra di Fontana

Oggi è il giorno della conferenza stampa della nuova Giunta della Lombardia: appuntamento al Pirellone alle ore 11.00. Ieri il governatore Attilio Fontana ha annunciato i cambiamenti nella sua squadra e sono state rispettate le indiscrezioni della vigilia: Giulio Gallera non è più l’assessore al Welfare, al suo posto arriva Letizia Moratti (anche vicepresidente). Tra i volti nuovi troviamo l’ex ministro Alessandra Locatelli e l’ex sottosegretario Guido Guidesi, entrambi esponenti della Lega.

Oltre a Giulio Gallera, non fanno più parte della Giunta di Attilio Fontana Silvia Piani (assessore alle Politiche per la famiglia, genitorialità e pari opportunità) e Martina Cambiaghi (assessore allo Sport e Giovani). «Il punto è la ripartenza della Lombardia che deve essere la regione che contribuisce a trainare il sistema Paese. La Lombardia è troppo importante. Ringrazio gli assessori che hanno lavorato con me in questi anni», le parole del presidente.

CONFERENZA STAMPA GIUNTA LOMBARDIA: LA NUOVA SQUADRA DI FONTANA

Oggi, come dicevamo, si terrà la conferenza stampa della nuova Giunta della Lombardia (clicca qui per l’elenco completo) e il governatore Attilio Fontana ieri ha già anticipato: «Abbiamo voluto concentraci per mettere quindi in campo nuove forze, fresche. Per continuare infatti a guardare con determinazione al futuro della nostra regione. Nonchè per fare in modo che la Lombardia possa ricominciare a correre. E farlo quindi con la stessa forza con cui ha corso negli scorsi anni».

Riflettori accesi ovviamente su Letizia Moratti: l’ex sindaco di Milano è il nome forte di questo rimpasto. E Silvio Berlusconi si è detto molto soddisfatto: «L’ho voluta personalmente a fianco di Fontana per rafforzare ulteriormente, con la sua credibilità e il suo prestigio, l’efficienza e l’autorevolezza della guida della regione- simbolo del buon governo del centrodestra», riporta La Stampa.

