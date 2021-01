Rimpasto Lombardia: Letizia Moratti al posto di Gallera/ Video: la nuova Giunta

Rimpasto Lombardia, questa mattina il governatore Attilio Fontana ha annunciato le novità nella sua squadra di Governo. Come già ampiamente evidenziato negli scorsi giorni, Giulio Gallera non è più l’assessore al Welfare: l’esponente azzurro è stato sostituito da Letizia Moratti. L’ex sindaco di Milano sarà anche vicepresidente. Tra i volti nuovi troviamo l’ex ministro Alessandra Locatelli e l’ex sottosegretario Guido Guidesi. Quattro i sottosegretari: parliamo di Antonio Rossi, Fabrizio Turba, Alan Rizzi e Marco Alparone.

Attilio Fontana ha presentato così il rimpasto in Lombardia: «Il lavoro di questa settimana è stato dedicato all’ascolto di idee, progetti, critiche per assumere nuove importante decisioni che riguardano il futuro della nostra Regione. Ci siamo concentrarci per immettere forze fresche per continuare a guardare con determinazione al futuro della nostra Regione e per fare in modo che la nostra Regione possa ricominciare a correre con la stessa forza con cui aveva corso negli scorsi anni. Il punto di riferimento è la ripartenza della Lombardia che deve essere la Regione che contribuisce a trascinare il sistema Paese».

L’esponente della Lega ha poi evidenziato: «Voglio ringraziare i tre assessori che hanno lavorato con me in questi tre anni, hanno dimostrato una grande voglia di fare e un grande impegno: Silvia Piani (assessore alle Politiche per la famiglia, genitorialità e pari opportunità), Martina Cambiaghi (assessore allo Sport e Giovani) e Giulio Gallera (assessore al Welfare). Quest’ultimo ha svolto un lavoro molto pesante in questi mesi, è particolarmente stanco ed ha condiviso un avvicendamento».

RIMPASTO LOMBARDIA: LA NUOVA GIUNTA DI ATTILIO FONTANA

Questa la nuova Giunta di Attilio Fontana dopo il rimpasto in Lombardia: Letizia Moratti vicepresidente e assessore al Welfare; Fabrizio Sala assessore all’Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione; Stefano Bruno Galli assessore all’Autonomia e Cultura; Fabio Rolfi assessore all’Alimentazione, alla Cultura ed ai Sistemi verdi; Raffaele Cattaneo assessore all’Ambiente e al Clima; Davide Carlo Caparini assessore al Bilancio e Finanza; Massimo Sertori assessore Enti locali, Montagna e Piccoli comuni; Claudia Maria Terzi assessore alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile; Melania Rizzoli assessore alla Formazione e Lavoro; Alessandra Locatelli alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità; Stefano Bolognini assessore allo Sviluppo città metropolitana, Giovani e Comunicazione; Lara Magoni assessore al Turismo, Marketing territoriale e Moda; Riccardo De Corato assessore alla Sicurezza; Pietro Foroni assessore al Territorio e Protezione Civile; Guido Guidesi assessore allo Sviluppo Economico; Alessandro Mattinzoli assessore alla Casa e Housing sociale.





© RIPRODUZIONE RISERVATA