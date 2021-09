Conferenza stampa Green Pass: diretta video/ Con Speranza, Brunetta, Orlando, Gelmini

DECRETO GREEN PASS LAVORO: PARLANO I MINISTRI

Alle ore 19 è prevista una conferenza stampa in diretta video streaming dalla Sala Polifunzionale di Palazzo Chigi per presentare il nuovo Decreto legge che estende l’obbligo di Green Pass per tutti i lavoratori pubblici e privati: dopo l’ok unanime giunto in Consiglio dei Ministri questo pomeriggio, i nuovi provvedimenti verranno illustrati in conferenza stampa dai Ministri Roberto Speranza (Salute), Andrea Orlando (Lavoro), Mariastella Gelmini (Affari Regionali) e Renato Brunetta (Pubblica Amministrazione).

Cdm ok al Decreto Green Pass/ Obbligo per tutti i lavoratori: misure e nuove regole

Dall’obbligo per tutti i lavoratori alle norme sui tamponi, dalla data di entrata in vigore delle nuove norme – il 15 ottobre prossimo, dando così la possibilità a tutti coloro ancora sprovvisti di Green Pass di poter effettuare la prima dose di vaccinazione – fino alle novità riguardanti su sanzioni e licenziamenti (vietati per Decreto in caso di mancato possesso del certificato verde). La conferenza stampa sarà l’occasione per capire quale indirizzo vuole prendere il Governo con questo nuovo Decreto che ancora una volta esclude l’obbligo vaccinale ma estende questa volta praticamente a tutti i cittadini lavoratori l’obbligo di Green Pass, con vaccino o tampone negativo.

Super Green Pass, decreto in CdM giovedì/ Obbligo PA e lavoro privato: cosa cambierà

CONFERENZA STAMPA: COME CAMBIA IL GREEN PASS

In attesa dell’inizio della conferenza stampa – in diretta video streaming dal canale YouTube di Palazzo Chigi – al centro del dibattito sarà ovviamente il nuovo Decreto Green Pass, composto da 8 articoli e annunciante l’obbligo sui luoghi di lavoro del certificato verde anti-Covid-19. «Dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021, data di scadenza dello stato d’emergenza, il Green pass sarà obbligatorio per l’accesso a tutti i luoghi di lavoro pubblici e privati, anche per i lavoratori esterni all’amministrazione o all’azienda», si legge nella bozza approvata all’unanimità dal Consiglio dei Ministri. Tra le principali novità il fatto che i guariti dal Covid non dovranno più attendere 15 giorni dalla prima dose di vaccino anti-Covid per avere il Green Pass, ma lo potranno ottenere subito dopo la prima somministrazione.

Green Pass, sanzioni pesanti per statali/ “Stipendio sospeso e multe fino 1000 euro”

Sono vietati per Decrto i licenziamenti di chi sarà trovato senza Green Pass, anche se le sanzioni restano molto dure: sospensione lavoro e stipendio dopo 5 giorni di Green Pass non valido/non presente in tutti i luoghi di lavoro. «Non si pagheranno i contributi per la sospensione», spiegano da Palazzo Chigi, «se però il dipendente accede al lavoro eludendo il controllo la sanzione diventa pecuniaria e disciplinare», e varrà anche per il settore privato. Imposti anche i prezzi calmierati per i tamponi molecolari utili ad ottenere il Green Pass (entro 48 ore, anche se è in corso una verifica con il Cts dopo che le Regioni e la Lega in CdM hanno chiesto l’estensione a 72 ore): il costo del test sarà “gratis” solo per chi non può fare il vaccino, 8 euro per i minorenni, 15 euro per i maggiorenni. Non è stata invece accolta la richiesta di sindacati e Centrodestra, ovvero tamponi gratis per tutti. Nel decreto approvato oggi in CdM è stato anche specificato che l’obbligo di Green Pass vale anche per colf, baby sitter, Partite Iva e in generale tutti i lavoratori che offrono servizi occasionali, come elettricisti, fabbri e idraulici.

DIRETTA VIDEO STREAMING CONFERENZA STAMPA SUL GREEN PASS





© RIPRODUZIONE RISERVATA